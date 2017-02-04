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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۵۶

مدیرکل هنری و فرهنگی آموزش و پرورش خبر داد؛

اعزام ۷۰۰ هزار دانش‌آموز به مناطق عملیاتی دفاع مقدس

اعزام ۷۰۰ هزار دانش‌آموز به مناطق عملیاتی دفاع مقدس

مدیرکل هنری و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت: تا پایان شهریور سال ۹۶ تعداد ۷۰۰ هزار دانش‌آموز به مناطق عملیاتی اعزام می‌شوند.

مهدی علی اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اعزام دانش آموزان به مکان های زیارتی گفت: طرح زیارت اولی ها را از آغاز سال تحصیلی ۹۵-۹۶ اجرا کردیم.

وی افزود: دانش آموزان زیارت اولی را به سه شهر مشهد، قم و شیراز اعزام می کنیم تا ضمن زیارت معنویی، سیاحتی نیز داشته باشند.

مدیرکل هنری و فرهنگی وزرات آموزش و پرورش تصریح کرد: پیش بینی کرده ایم تا پایان شهریور ماه  سال ۹۶ تعداد ۲۰  هزار دانش آموز زیارت اولی را به مکان های زیارتی اعزام کنیم.

وی یاد آور شد: سال گذشته تعداد ۱۷ هزار دانش آموز زیارت اولی به مکان های زیارتی مشرف شدند. 

اکبرزاده با اشاره به اعزام دانش آموزان به مناطق عملیاتی نیز بیان کرد: از مهر ماه تاکنون تعداد ۳۵۰ هزار دانش آموز به مناطق عملیاتی اعزام شده اند.

وی افزود: مرحله دوم اعزام نیز از بهمن ماه آغاز شده است که پیش بینی می کنیم ۳۵۰ هزار دانش آموز دیگر به این مناطق اعزام شوند.

علی اکبرزاده گفت: همچنین تا پایان شهریور سال ۹۶ تعداد ۷۰۰ هزار دانش آموز به مناطق عملیاتی اعزام می شوند.

کد مطلب 3896196

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