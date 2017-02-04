نقش تاثیرگذار بانوان در پیشرفت و آبادانی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، هادی پژوهش جهرمی عصر جمعه در همایش وارثان صبر زینبی (س) در جهرم با اشاره به نقش زنان در تبیین اهداف انقلاب اسلامی گفت: از عوامل مهم پیروزی انقلاب و دفاع مقدس وجود مادران شهدا بودند که با تشویق و تربیت چنین فرزندانی در عرصه جنگ زیبا درخشیدند و این مادران صبر و استقامت را از از حضرت زینب(س) الگوی این مادران آموختند.

وی با اشاره به اینکه امام خمینی (ره) نگاه ابزاری به زنان در پیش از انقلاب را تغییر دادند، سهم زنان در مشکلات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی سهم بسیار ارزشمندی دانست و افزود: شبکه های اجتماعی و ماهواره ای با ایجاد شک و شبهه در صدد تضعیف کردن فرهنگ ایرانی و اسلامی هستند که نقش بانوان در ناکام گذاشتن انها بسیار قابل توجه بوده و باید دشمنان را شناخت و به اهداف آنها پی برد.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری فارس با اشاره به اینکه امروز آسیب های اجتماعی خانواده ها را مورد هدف قرار داده است، بیان کرد: هوشیاری و بیداری بانوان می تواند آسیبهای اجتماعی را کم کند.

وی با اشاره به اینکه امروز تحریم ها اقتصاد کشور را هدف قرارداده و دولتمردان توانسته اند با تدبیر بر مشکلات فایق بیایند، گفت: همفکری و همراهی آحاد مردم به ویژه بانوان، نقش تعیین کننده ای در توسعه کشور ایفا می کند .