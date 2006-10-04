انتخابات خبرگان و شوراها آزمون بزرگي براي جبهه اصولگرايان است

به گزارش خبرگزاري"مهر"، در ابتداي نشست، محمدرضا باهنر دبير كل جامعه اسلامي مهندسين، پس از خير مقدم گفت: ارتباط و تعامل با تشكلهاي همسو، همدل و همراه جزو برنامه هاي مستمر جامعه اسلامي مهندسين است و همواره از اين نشست هاي مشترك سود برده ايم.

وي سپس به تشريح شرايط سياسي روز پرداخت و مهم ترين رويداد پيش روي جامعه را انتخابات آتي دانست و افزود: انتخابات خبرگان و شوراهاي اسلامي شهر و روستا آزمون بزرگي براي جبهه اصولگرايان است و از خداوندمتعال مي خواهيم ما رادر اين آزمون موفق بدارد.

مهندس باهنر وحدت جبهه اصولگرايان را در شرايط حاضر، يك ضرورت توصيف كرد و تصريح كرد: فرصتي تاريخي براي خدمت فراهم شده و همه ما بايد تلاش كنيم تا اصولگرايان به وحدت برسند، حتي اگر به قيمت چشم پوشي از ديدگاههاي خودمان باشد و در اين راه دست تمام عزيزاني را كه بخواهند همدلي وكمك كنند مي فشاريم.

به گزارش مهر، مهندس مرتضي نبوي از اعضاي شوراي مركزي جامعه اسلامي مهندسين نيز كثرت و انسجام تشكلها و نهادهاي مدني را مايه افزايش سرمايه اجتماعي دانست و گفت: تمامي تشكلهاي اصولگرايان اكنون بايددر عين كثرت به سمت وحدت حركت كنند.

وي انتخابات نهم رياست جمهوري را يك تجربه منفي در انسجام تشكيلاتي اصولگرايان دانست و گفت: اگر چه خداوند اراده كرد و يكي ازچهره هاي اصولگرايان پيروز انتخابات رياست جمهوري شد اما از نظر تشكيلاتي يك تجربه منفي بود، پس از انتخابات نيز نزد برخي افراد و گروهها اين تفكر باقي مانده كه بهمان دليل اشكالي ندارد اصولگرايان متكثر باشند.

نبوي با تاكيد بر ضرورت دستيابي به ليست واحد در انتخابات شوراها گفت: همه تشكلهاي اصولگرا بايد تلاش كنند تا با ايثار و از خود گذشتگي به وحدت برسند.

بنا بر اين گزارش، آقايان يحيوي، شايسته نيا، فولادگر و اميري، ديگر اعضاي شوراي مركزي جامعه اسلامي مهندسين نيز در سخناني به طرح ديدگاههاي خودپرداختند.

سپس دكترساري، عضو شوراي مركزي آبادگران جوان، شكل گيري جمعيت را ادامه جريان پويا و زاينده اصولگرايي دانست.

وي گفت: جمعيت آبادگران جوان، امتداد حركات اصولگرايانه اي است كه تشكلهاي متقدم از جمله جامعه اسلامي مهندسين بنيان گذاشته اند و ما در فعاليت هاي خود استفاده از تجارب بزرگان را سرلوحه كار قرار مي دهيم.

همچنين محمدحسين شاه ويسي، رئيس ستاد انتخابات آبادگران جوان در سخناني، وحدت اصولگرايان را گفتمان غالب شرايط حاضر دانست وخواستار طراحي عمليات اجراي مشترك انتخاباتي شد.

بنابراين گزارش مهندس حسن بيادي سخنگوي آبادگران جوان نيز ضمن تحليل و آسيب شناسي تحولات يك سال گذشته بر تدوين سازوكار اجرايي وحدت تاكيد كرد.

در پايان اين نشست طرفين بر حمايت از منشور نوين اصولگرايي كه برگرفته از منشور آبادگران است تاكيد و توافق كردند كار گروه مشترك انتخاباتي تشكيل دهند.همچنين مقرر شد مهندسين جوان جامعه اسلامي مهندسين با كميته هاي تخصصي آبادگران جوان ارتباط بيشتري برقرار كنند.