فیلم «یتیم خانه ایران» در کرمانشاه نقد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری استان کرمانشاه، همزمان با سی و هشتمین بهار انقلاب، طی نشستی در سینما آزادی کرمانشاه، فیلم سینمایی یتیم خانه ایران اثر «ابوالقاسم طالبی» مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری کرمانشاه در این باره گفت: در این جلسه که از سوی حوزه هنری انقلاب اسلامی کرمانشاه و با همکاری قرارگاه فرهنگی کربلا برگزار شد، زوایای پنهان و آشکار فیلم به لحاظ فرم و محتوا مورد تحلیل قرار گرفت.

هوشنگ حسینی اظهار داشت: برگزاری این گونه نشست های تخصصی به ارتقاء سطح فنی هنرمندان این عرصه و همچنین تعامل و ارتباط بیشتر مخاطبین با آثار فاخر سینمایی کمک می کند.

وی عنوان کرد: یتیم خانه ایران ازجمله فیلم هایی است که با نگاهی متفاوت سعی بر آن دارد مقطعی از تاریخ پنهان ایران را که تحت نفوذ و استعمار انگلیس قرار داشت را با استفاده از مستندات به تصویر بکشد.

در ادامه رضا کریمی از منتقدین مطرح سینما به معرفی بیشتر فیلمساز و آثار دیگر این هنرمند و همچنین تحلیل فیلم پرداخت.