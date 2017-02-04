تردد در بیشتر محورها با زنجیر چرخ ممکن است/تداوم بارش برف و کولاک

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی افزود: طبق آخرین گزارش‌های دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور هم اکنون در باند جنوبی آزادراه کرج-قزوین محدوده پل استاندارد تا پل فردیس و باند جنوبی آزادراه تهران- کرج محدوده پل فردیس تا پل کلاک ترافیک نیمه سنگین گزارش شده و در سایر راه ها و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر براساس نقشه های پیش یابی سازمان هواشناسی و پایداری توده هوای سرد در اغلب مراکز استانها و مناطق کوهستانی شاهد بارش برف هستیم افزود: در استان خراسان جنوبی در اکثر محورها، اردبیل محور اردبیل- سراب، استان گیلان محور رشت- لاهیجان، کرمان محورهای بم-جیرفت، انار-شهربابک به دلیل کولاک و یخزدگی تردد با زنجیر چرخ امکانپذیر بوده و در استان آذربایجان غربی محور خوی-سلماس دارای مه گرفتگی شدید و کاهش دید افقی است.

رحمانی با اشاره به اینکه با تلاش شبانه روزی ماموران راهداری و پلیس راه در حال حاضر محور هراز بازگشایی شده است افزود: با وجود بازگشایی این محور تردد در آن به سختی انجام می گیرد زیرا احتمال ریزش بهمن در این جاده همچنان وجود دارد.

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور درباره محورهای مسدود نیز افزود: محور شمشک- دیزین در استانهای البرز و تهران، محور پونل- خلخال در استانهای گیلان و اردبیل، محورسروآباد- پاوه در استان های کردستان و کرمانشاه، جنوب استان سیستان و بلوچستان و برخی از محورهای استان کهکیلویه و بویراحمد در حال حاضر به دلیل بارش شدید برف و کولاک و یخ زدگی مسدود بوده و تردد در آنها امکان پذیر نیست.

رحمانی در ادامه از مسافران و رانندگانی که قصد تردد در محورهای کوهستانی را دارند درخواست کرد: حتما وسیله نقلیه خود را به تجهیزات ایمنی زمستانی مجهز کرده و از تردد و مسافرت‌های غیرضروری جلوگیری کنند.