۱۰ نقطه شهر جهرم به دوربین ترافیکی مجهز می شود

علیرضا صحرائیان در گفت و گو با خبرنگار مهر به لزوم به کارگیری شیوه ‎های نوین ترافیکی در کنترل، مدیریت و روان‌سازی ترافیک شهری تاکید کرد و گفت: اجرای طرح پایش تصویری یکی از شیوه ‎هایی است که نقش بسیار موثری در جلوگیری از بروز تخلفات ترافیکی توسط رانندگان و به دنبال آن روان ‎سازی ترافیک دارد.

وی نصب دوربین ‌های ترافیکی در معابر شهر را مهمترین عامل حمل و نقل هوشمند دانست و افزود: کنترل ترافیک و افزایش امنیت، گستردگی پهنه نظارت، کاهش مراجعات عمومی، اطلاع‌ رسانی لحظه‌ ای و مستند و ایجاد بانک اطلاعاتی متمرکز از فواید این دوربین‌ ها است که کمک می ‌کند تا شرایط ایمن‌ تری در شهر ایجاد شود.

وی با اشاره به اینکه بودجه لازم برای نصب دوربین‌ های ترافیکی مصوب شده که بزودی شهر جهرم به این دوربین ها مجهز می ‌شود، افزود: ۱۰ نقطه از شهر که مسیرهای پرتردد هستند شناسایی و نسبت به نصب دوربین اقدام می شود.

فرماندار ویژه جهرم اعتبار لازم برای نصب این دوربین ها با بیش از ۴۷۰ میلیون تومان دانست و خاطرنشان کرد: در این راستا سیستم های مانیتورینگ در شهرداری، فرمانداری و پلیس راهور نصب و با حضور پلیس راهور و کاربر شهرداری کار نظارت بر ترافیک و معابر شهری انجام ‌شود.

وی با اشاره به ضبط تصاویر از دوربین‏ ‎های نصب شده در سطح خیابان‏ ‎ها توسط اپراتورها، عنوان کرد: نیروهای امنیتی و انتظامی، پلیس راهور و شهرداری می ‌‏توانند از تصاویر ضبط شده به منظور حل مسائل مربوط به حوزه خود استفاده کنند.