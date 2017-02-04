عزت و سربلندی مردم با انقلابی بودن در جامعه ماندگار است

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام عباس امینی پیش از ظهر شنبه در جمع مدیر و کارکنان شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه شمال‌شرق به میزبانی دفتر خود با بیان اینکه انقلابی ماندن حقیقتی است که اگر می خواهیم دستاوردهای انقلاب پابرجا بماند باید روحیه انقلابی در افراد باقی بماند، ابراز داشت: زندگی کردن با انقلابی ماندن تناسبی ندارد و معتقدیم میان اینکه در جمهوری اسلامی خدمت و زندگی کنیم یا انقلابی بمانیم و باشیم تفاوت وجود دارد.

وی با بیان اینکه روحیه انقلابی ماندن باید در افراد حفظ شود، افزود: در این بین ممکن است به نسل چهارمی که انقلاب را درک نکرده است گفته شود تفاوتی میان این دوران و دوران قبل از طاغوت وجود ندارد ولی اگر انصاف را داشته باشیم خواهیم دید سرعت حرکت جامعه تفاوت کرده و باید تفاوت های اساسی دید چون انقلاب را با استقلال، عزت و اختیار به دست آوردیم که باید قدردان آن باشیم.

امام جمعه شاهرود با بیان اینکه کارکنان شرکت نفت خدمات ارزنده ای در دوران انقلاب و پس از آن داشته است، ابراز داشت: خدمات این عزیزان در پیش از انقلاب، دوران جنگ و بعد از انقلاب برکسی پوشیده نیست، شرکت نفت انقلابی است چراکه حساس ترین کار را در دولت بر عهده دارند و باید شعار ما می توانیم را که پس از جنگ نیروهای متخصص آن را عملیاتی کردند در منظر عمومی به نمایش قرار دهیم تا نسل چهارم با شنیدن دستاوردهای انقلاب دلگرم باشد.

امینی در ادامه تصریح کرد: انقلاب اسلامی در دو محور الهی بودن و مردمی بودن اتفاق افتاد که نشان می دهد تنها انقلابی است که مردم در محوریت و اسلام تکیه گاه آن است، اگر با انقلاب های سایر کشورهای جهان مقایسه کنیم خواهیم دید انقلاب اسلامی با شعار نه شرقی نه غربی بلوک های استعمارگری را در هم شکست و به ما استقلال و آزادی بخشید که باید قدردان این انقلاب باشیم.

وی افزود: دستاوردهای ۳۷بهار انقلاب باید برای عموم بازگو شود چراکه عده ای در تلاش هستند تا با نارکامد جلوه دادن انقلاب ارزش های ما را بی ارزش کنند لذا باید در مسیر انقلابی که در دو طرف آن لاله های در خون خفته با دلیری ها و رشادت های خود انقلاب واقعی را به ما نشان دادند حرکت کرده و با بازگو کردن دستاوردهای انقلاب توطئه های دشمن را خنثی کنیم.