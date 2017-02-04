دانش آموزان تهران با «بیماری های نادر» آشنا می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتم اسفندماه روز جهانی بیماری های نادر است و بنیاد بیماری های نادر ایران هم هر ساله این روز را گرامی داشته و همایشی را در پایتخت برگزار می کند. امسال هم با توجه به عضویت بنیاد در اتحادیه بیماری های نادر اروپا و آسیا و همچنین عضویت در کمیته بیماری های نادر سازمان ملل متحد این همایش گسترده تر از سال های گذشته برگزار می شود و بنیاد هم پذیرای میهمانانی برجسته از سراسر دنیا خواهد بود.

بدین منظور بنیاد بیماری های نادر ایران که هشت سال از فعالیت آن می گذرد، تصمیم گرفت برای معرفی بیماری های نادر به جامعه، برگزاری مسابقه نقاشی و انشاء نویسی را با همکاری وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت در سه مقطع دبستان، راهنمایی و دبیرستان برگزار کند.

در راستای اجرایی کردن این طرح جلسات متعددی برگزار و مقرر شد برای فرهنگ سازی و اطلاع رسانی بیماری های نادر در کشور و جامعه دانش آموزان اقدامات لازم صورت گیرد.

ملوک متقیان منظم مشاور مدیرکل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش، در جلسه با شکیبا پردل مدیر روابط عمومی بنیاد بمیاری های نادر ایران، ضمن استقبال از این طرح اعلام کرد که در راستای فرهنگ سازی و معرفی بیماری های نادر همکاری های لازم را با بنیاد خواهد داشت.

دو مسابقه نقاشی و انشاء نویسی قرار است در مقاطع دبستان، راهنمایی و دبیرستان استان تهران برگزار شود. فراخوان آن هم هم به زودی از سوی وزارت آموزش و پرورش به مدارس اعلام می شود و برای برندگان مسابقه هم جوایزی در نظر گرفته شده است.