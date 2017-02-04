نخستین مرکز جامع سلول های بنیادی کشور در تبریز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری صبح امروز در سفر کاری یک روزه خود به تبریز، نخستین مرکز جامع سلول های بنیادی را در این شهر افتتاح کرد که برای بهره برداری از فاز نخست این مرکز آزمایشگاهی در سه بخش اتاق تمیز، مولکولی و بخش درمانی، ۵۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

مرکز سلول های بنیادی در مجموع در چهار فاز و در پنج سال در فضای چهار هزار مترمربعی تکمیل خواهد شد و هدف از تاسیس آن جدا کردن سلول های بنیادی و شناسایی ان ها و تولید فرآورده های سلولی و خونی، تجهیزات مرتبط با سلول های بنیادی و گسترش شرکت دانش بنیان، تولید بافت و تجاری سازی تجهیزات و تولیدات این مجموعه و کاربرد ان ها در درمان بیماری های مختلف است.

معاون علمی و فناوری رییس جمهور در مراسم افتتاح این مرکز بازساختی اظهار داشت: توجه به ساخت پژوهشگاه خای بازساختی ببشتر در سطح کشور از جمله اهداف مهم است تا بدین ترتیب فضای دانشگاه را به سمت کارافرینی سوق دهیم و از سویی در جهت بالا بردن سطح سلامت مردم گام برداریم.

ستاری با اشاره ای به حمایت ویژه از این حوزه خاطر نشان کرد: مبالغ خوبی برای پیشرفت این پروژه ها در نظر گرفته شده است.

وی افزود: قرارداد بزرگ پزشکی بازساختی به میزان ۱۰ میلیارد تومان با دانشگاه تبریز منعقد شده و در مجموع نیز سه قرارداد در این موضوع با سه دانشگاه تبریز، تهران و شیراز بسته شده است

گفتنی است بازدید از فاز نخست پژوهشگاه ملی ربع رشیدی به مساحت ۱۸ هزار متر مربع شامل پارکینگ در هفت طبقه با فضای ورزشی، فرهنگی و آبنما از دیگر برنامه های سفر معاون رییس جمهور به تبریز بوده است.