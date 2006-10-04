براي نخستين بار در كشور پلي پروپيلن شفاف ساخته شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازروابط عمومي پتروشيمي بندرامام، سعيدي طاهري با بيان اينكه از ابتداي سال تاكنون 30 تن پلي پروپيلن در مجتمع پتروشيمي بندرامام توليد شده است، گفت: توليد اين ماده به درخواست شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي در واحد پلي پروپيلن شركت بسپاران صورت گرفته است.

وي افزود: طرح توليد پلي پروپيلن شفاف شامل دوبخش توليد آزمايشي و توليد صنعتي بوده كه بخش توليد آزمايشي درشركت پژوهش و فناوري پتروشيمي و بخش توليد صنعتي آن در مجتمع پتروشيمي بندرامام انجام شده است.

سعيدي طاهري تصريح كرد: درجه توليد محصول پلي پروپيلن شفاف از 70 درجه كه مربوط به توليد محصول از نوع نرمال است هم اكنون به رقم 22 تا 24درجه كاهش يافته كه با محصول توليدي خارجي از نوع بازل برابري مي كند.

وي ادامه داد: اين محصول با توجه به ويژگي‌هاي منحصر به فرد آن، يكي از پر مصرف‌ ترين پليمرهاي تجاري در جهان به شمار مي‌آيد كه در بسياري از موارد از جمله لوازم خانگي، انواع سطل‌ها ، جعبه‌هاي بسته بندي و لوازم بهداشتي مانند سرنگ و لوله‌هاي پزشكي مورد استفاده قرار مي گيرد.

مدير توليد مجتمع پتروشيمي بندر امام گفت: پلي پروپيلن شفاف به سبب خواص و ويژگي‌هاي برتر و با توجه به قيمت پايين تر آن مي‌تواند در بسياري موارد جايگزين پلي استايرن و P.V.C باشد.

سعيدي طاهري خاطرنشان كرد: براي افزايش شفافيت محصول ياد شده بايد اندازه كريستال هاي پلي پروپيلن به اندازه كوچك تراز طول موج نور مرئي كاهش يابد.

گفتني است، مجتمع پتروشيمي بندر امام بزر‌گترين مجتمع توليد مواد پليمري در شهرستان ماهشهر واقع در جنوب خوزستان است.