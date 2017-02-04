حمید احدی در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح آخرین وضعیت مشکلات اهالی سرحدآباد در خصوص افزایش خطوط راه‌آهن در این منطقه پرداخت و گفت: افزایش خطوط راه‌آهن در این منطقه قطعی است اجرای این پروژه با عریض‌تر شدن راه‌های دسترسی برای شهروندان انجام می‌شود.

احدی در ادامه به جلسه‌ای که با حضور مسئولان البرزی و شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران پیرو این موضوع برگزار شد اشاره کرد و گفت: در این جلسه افزایش خطوط ریل راه‌آهن و اعتراض ساکنان موردبررسی قرار گرفت و مقرر شد حریم عریض‌تر شود.

وی هدف از این اقدام را سهولت در عبور و مرور اهالی سرحدآباد اعلام کرد و گفت: متأسفانه راه‌آهن بودجه کافی برای تملک منازل سرحدآباد را ندارد.

سرپرست فرمانداری شهرستان فردیس با تأکید بر اینکه برای افزایش حریم ریل راه‌آهن عقب‌نشینی منازل در دستور کار قرارگرفته است، گفت: درختان و موانعی که بر سر راه عبور و مرور اهالی قرار دارد جابه‌جا خواهد شد تا مردم این منطقه با سهولت بیشتری در این مسیر تردد کنند.

احدی با تأکید بر اینکه ممانعت از انجام عملیات افزایش خطوط راه‌آهن در این منطقه تخلف محسوب می‌شود، گفت: گره‌ای که با دست‌باز می‌شود را با دندان باز نکنیم.

چندی پیش خبری مبنی بر اعتراض اهالی سرحدآباد و درگیری آن‌ها با نیروهای انتظامی منتشر شد برخی مدعی شده بودند که اهالی در حین اعتراض‌ها کتک‌خورده‌اند، سرپرست فرمانداری شهرستان فردیس ضمن تکذیب این خبر گفت: طی بررسی‌های انجام‌شده به ساکنانی که مرتکب تخلف شده‌اند تذکر داده شد ولی کسی مورد ضرب و شتم قرار نگرفت.

وی ضمن قدردانی از اهالی سرحدآباد در خصوص حفظ نظم عمومی گفت: فرمانداری برای احقاق حقوق مردم تلاش می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در سفر هیئت دولت به استان البرز که بیست و ششم آبان ماه سال جاری انجام شد یکی از وعده‌های رئیس‌جمهور، افزایش خط راه‌آهن کرج (تهران – تبریز) بود و بر همین اساس عملیات اضافه کردن دو خط ریل به راه‌آهن کرج در دستور کار مسئولان قرار گرفت اما اجرای این پروژه در منطقه سرحدآباد فردیس مشکلاتی را برای اهالی این منطقه به وجود آورده است.