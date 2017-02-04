حمیدرضا نادری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری جشنواره ایده‌های شهروندی توسط شهرداری قم، اظهار کرد: این جشنواره به همت سازمان فرهنگی، هنری و وزشی شهرداری قم از ۲۵ دی‌ماه آغاز شده و تا ۲۵ فروردین‌ سال ۹۶ ادامه دارد.

دبیر جشنواره ایده‌های شهروندی شهرداری قم با اشاره هدف از برگزاری این جشنواره افزود: کمیته شهروندی از سال‌ها پیش فعالیت خود را در شهرداری قم و با ریاست شهردار قم آغاز کرده است که در قالب این کمیته در حوزه‌های مختلف شهر و شهرداری ایده پردازی و تصمیم گیری می‌شود و امسال برای اولین بار تصمیم گرفته شد که از ایده‌ها و نظرات مردم هم در این راستا استفاده شود.

وی با تاکید بر اینکه این جشنواره با شعار «با هم برای شهر» آغاز شده است، تصریح کرد: این همایش در نظر دارد که زمینه ساز افزایش مشارکت شهروندان و نخبگان شهر قم در مدیریت شهری را ایجاد کرده و امکان تشویق نوآوری و خلاقیت‌های شهروندان و مدیران شهری را فراهم کند.

نادری افزایش تعلق خاطر به شهر و تقویت هویت شهری را از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره برشمرد و افزود: شناخت و جمع آوری ایده‌ها و راهکاری‌های حل مسائل شهری و تبدیل ایده‌های و راهکارهای اولیه در یک فرایند مدون به پروژه‌های اجرایی از جمله دیگر اهداف این جشنواره است.

دبیر جشنواره ایده‌های شهروندی شهرداری قم با تاکید بر اهمیت استفاده از ایده‌های نو مردم در این جشنواره، اظهار کرد: ایده‌ها و خلاقیت‌های شرکت کنندگان مستندسازی خواهد شد و از دیگر مواهب این جشنواره این است که مدیران شهری از دغدغه‌های مردم آگاه خواهند شد و این جشنواره به عنوان یک رویداد ثابت استانی با محوریت شهرداری قم هر سال برگزار خواهد شد.

انتخاب ۵ گروه هدف

وی ۵ گروه هدف را به عنوان مخاطبان این جشنواره برشمرد و افزود: این جشنواره در بخش‌های دانش آموزی، دانشجویی و طلاب، هنرمندان، صاحبان ایده‌ها و بخش آزاد برگزار شده و علاقمندان می‌توانند به سایت شهرداری برای شرکت در جشنواره اقدام و کد رهگیری دریافت کنند و سامانه ۱۳۷ شهرداری قم جوابگوی سئوالات علاقمندان به شرکت در این جشنواره است.

نادری ادامه داد: دانش آموزان می‌توانند در دو بخش نقاشی و روزنامه دیواری و با موضوعات درختکاری، نظافت شهری، حمل و نقل شهری و آتش نشانی، دانشجویان و طلاب در دو بخش ماکت و پایان نامه‌ها در محورهای المان‌های شهری، ایمنی شهر، بافت فرسوده، بهبود فضای کسب و کار و گردشگری شهری، نظم و انضباط شهری و منظر شهری آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

دبیر جشنواره ایده‌های شهروندی شهرداری قم افزود: هنرمندان هم می‌توانند در دو بخش پوستر و کاریکاتور و با موضوع‌های فرهنگ آپارتمان نشینی، سد معبر و تکدی گری، پرداخت عوارض شهری و حمل و نقل و ترافیک در آثار هنری خود را ارسال کنند.

وی تاکید کرد: بخش آزاد جشنواره نیز به دریافت ایده‌ها و طرح‌های همه شهروندان می‌پردازد که در آن می‌توانند شهروندان به ارسال عکس و فیلم موبایلی در محورهای شهر دوستدار کودک، پسماند و ترافیک، کاهش هزینه‌های شهری و افزایش درآمدهای پایدار و همه موضوعات مطرح شده در جشنواره بپردازند.

نمایشگاه آثار برتر برگزار خواهد شد

نادری با اشاره به فرآیند داوری جشنواره هم تأکید کرد: داوری طی دو مرحله انجام می‌شود درمرحله مقدماتی تمامی آثار توسط ۱۰ داور که ۵ داور از داوران مطرح استانی و کشوری و ۵ داور از مجموعه خود شهرداری است قضاوت می‌شود، بررسی و نتایج اولیه از طریق ثبت در صفحه سامانه نظام پیشنهادات و ارسال پیامک اطلاع رسانی می‌شود و افراد که نمره بالای ۷۰ از ۱۰۰ رابگیرند به مرحله نهایی وارد خواهند شد و نفرات برگزیده شناخته می‌شوند در نهایت هم نمایشگاه آثار برتر برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به جوایز این جشنواره هم افزود: در هر بخش به ۳ نقر اول جایزه ویژه و و لوح تقدیر شهرداری قم و به ۲۰ نفر بعد هم کارت هدیه تعلق خواهد گرفت، در بخش آزاد هم به ۴ ایده برتر از عموم شهروندان و ۳ عکس و ۳ فیلم اول لوح تقدیر و تندیس اهدا می‌شود و همه افراد شرکت کننده در جشنواره لوح یادبود دریافت خواهند کرد.