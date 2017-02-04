غلامرضا حجی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سرانه مصرف ماهی در خراسان شمالی در سال برای هر فرد ۹۴، ۷.۱ کیلوگرم، در کشور ۱۰ کیلوگرم و در جهان ۲۰ کیلوگرم است.

وی افزود: در حال حاضر ۱۶۷ مزرعه تولید ماهی سرد آبی، گرم آبی و زینتی در استان فعال است که از این تعداد ۹۷ واحد پرورش ماهی گرمابی با تولید ۲۷۰ تن در سال، ۶۲ مزرعه تولید ماهی سرد آبی با ظرفیت تولید یک هزار و ۲۰۰ تن در سال، چهار مزرعه تولید ماهی زینتی با تولید ۶۱۵ هزار قطعه در سال و چهار مزرعه حد وسط با تولید سه میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه در سال مشغول به فعالیت است.

این مسئول تصریح کرد: از ابتدای امسال تاکنون یک هزار و ۵۰۰ تن ماهی گرمابی و سرد آبی در مزرعه پرورش ماهی خراسان شمالی تولیدشده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته پنج درصد افزایش تولید داشته‌ است.

مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان بیان کرد: بیشترین ماهی‌های سرد آبی تولیدشده در خراسان شمالی قزل‌آلا و بیشترین ماهی‌های گرمابی تولیدشده نیز ماهیانی نظیر آمور و کپور هستند.

حجی پور افزود: از ابتدای امسال تاکنون برای ۶۵ طرح به میزان ۹ میلیارد و ۴۶۷ میلیون تومان تسهیلات پرداخت‌شده است.