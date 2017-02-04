به گزارش خبرنگار مهر، ۱۱ تن از مسئولان کمیته های مختلف هیئت دوچرخه‌سواری شهرستان مرزی آستارا در پی آنچه دخالت افراد غیر زینفع در امور اجرایی این هیئت و مهیا نبودن بستر ادامه فعالیت در راستای تحقق اهداف عالیه ورزش مفرح دوچرخه‌سواری در این شهرستان مرزنشین اعلام شد، طی اقدامی هماهنگ از سمت های خود استعفا کردند.

دبیر مستعفی هیئت دوچرخه‌سواری شهرستان مرزی آستارا در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به فقدان اراده و تجربه لازم در برخی مسئولان برای رشد و پیشرفت ورزش شهرستان آستارا و اعمال فشار بر اجرای تصمیمات متخذه در بیرون از هیئت دوچرخه‌سواری و فضای ناسالم موجود، برای حفظ استقلال شخصیت حقوقی هیئت و همچنین شخصیت حقیقی اعضا، همگی تصمیم به کناره گیری گرفتیم.

رضوان نعمت با بیان اینکه این کناره گیری با هدف جلوگیری از انحطاط خط مشی ورزشی هیئت دوچرخه‌سواری شهرستان مرزی آستارا به دست دوچرخه سواران این شهرستان است، افزود: آستارا در رشته ورزشی مفرح دوچرخه سواری استعداد های بسیار خوب و ممتازی دارد و اعضای این هیئت در شهرستان با به یادگار گذاشتن پیست دوچرخه سواری کوهستان در پارک جنگلی بی بی یانلو سعی در توسعه این رشته ورزشی در آستارا داشتند.

وی با اشاره به پتانسیل های اقلیمی آستارا و موقعیت و قابلیت های پیست دوچرخه سواری کراس کانتری (کوهستان) پارک جنگلی بی بی یانلو این شهرستان مرزی گفت: در صورت حفظ و نگهداری و استفاده درست از این پیست که تلاش بسیاری توسط اعضای هئیت برای احداث آن شد، می توان شهرستان آستارا را به قطب دوچرخه کوهستان شمال غرب کشور تبدیل کرد.

نعمت در ادامه از رئیس هیئت دوچرخه‌سواری و جمعیت هلال احمر شهرستان آستارا و همچنین شهردار و اعضای شورای اسلامی این شهر که همواره با انرژی در خدمت این ورزش مفرح و یار و یاور رکاب زنان شهرستان آستارا بودند، به پاس همکاری های خالصانه شان با هئیت دوچرخه سواری تقدیر و تشکر کرد.

شهرستان مرزی بندر آستارا با بیش از ۸۶ هزار نفر جمعیت در شمال غربی استان گیلان و مجاورت کشور جمهوری آذربایجان قرار دارد و ۲۵ هیئت ورزشی فعال زیر نظر اداره ورزش و جوانان در این شهرستان مرزنشین فعالیت می کنند.

پویش سه شنبه های بدون خودرو در آستارا با هدف کاهش تردد خودروها، کاهش آلودگی هوا و همچنین استفاده کمتر از خودروهای تک سرنشین و جایگزینی آن با دوچرخه با استقبال اقشار مختلف مردم این شهرستان مرزی روبرو شده است .