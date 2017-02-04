غیبت سوال برانگیز ملی پوشان جودو ایران در مسابقات آزاد اروپا

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات با حضور ۲۲۰ جودوکار از ۲۵ کشور تنها در بخش مردان از امروز در «اودویلاس» آغاز می شود. در جدول اوزان مختلف این رقابتها نامی از اعضای تیم ملی کشورمان دیده نمی شود.

تیم جودو ایران که برای برپایی یک اردوی مشترک راهی بوداپست شده بود، بر اساس گفته محمد منصوری، تیم قرار بود صبح پنجشنبه جهت حضور در این رقابتها عازم پرتغال شود.

رئیس فدراسیون که کماکان پاسخگو نیست و مسئول روابط عمومی هم بدون ذکر دلیل از بازگشت تیم به تهران خبر داد.

سئوال اصلی اینجاست که چرا علی رغم ثبت نام اولیه جودوکاران کشورمان برای حضور در این رقابتها و اعلام کادر فنی مبنی بر حضور در این مسابقات، جودوکاران بدون شرکت در رقابتهای فوق به تهران بازگشتند.