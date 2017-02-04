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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۳۴

مدیرکل فرودگاه‌های سیستان و بلوچستان خبر داد:

فرود اضطراری هواپیمای ترکیه ای در فرودگاه بین المللی زاهدان

فرود اضطراری هواپیمای ترکیه ای در فرودگاه بین المللی زاهدان

زاهدان - مدیرکل فرودگاه‌های سیستان و بلوچستان گفت: هواپیمای ایرباس ۳۰۰- ۳۳۰ که در مسیر استانبول به ویتنام پرواز می کرد صبح امروز در فرودگاه بین المللی زاهدان فرود اضطراری کرد.

حسن اعرابی مقدم در گفت‌وگو با خبرنگارمهر، اظهار داشت: این هواپیما در ساعت ۷ و ۳۵ دقیقه در فرودگاه بین المللی زاهدان به زمین نشست.

وی افزود: این هواپیمای ایرباس ۳۰۰- ۳۳۰ که در مسیر استانبول به ویتنام پرواز می کرد به دلیل شرایط اورژانسی یکی از مسافران که در این هواپیما حضور داشت، درخواست فرود اضطراری کرد.

وی گفت: پس از فرود این هواپیما، بیمار بلافاصله توسط اورژانس به بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان منتقل شد که هم اکنون عملیات درمانی برای این بیمار در حال انجام است.

مدیر کل فرودگاههای سیستان و بلوچستان ادامه داد: تا تعیین تکلیف وضعیت این بیمار، هواپیمای این شرکت ترکیه ای در فرودگاه زاهدان مستقر خواهد بود.

کد مطلب 3896254

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