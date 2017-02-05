کتاب «تبارشناسی خاکستری است» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «تبارشناسی خاکستری است تاملاتی درباره روش فوکو» نوشته عادل مشایخی به همت انتشارات ناهید منتشر شد. این کتاب مشتمل بر چهار فصل و یک مقدمه است. نویسنده در مقدمه هدف اصلی این کتاب را صورت بندی روش فوکو معرفی می کند. وی می گوید: هدف اصلی این کتاب صورت بندی روش فوکو است. ولی آیا واقعا می تواند چیزی را به منزله روش فوکو از آثار او بیرون کشید؟ فوکو در برخی از آثار خود به صراحت علیه روش سخن گفته است. دیرینه شناسی دانش کتابی در باب روشن شناسی نیست. من روشی که بخواهم در قلمروهای متفاوت به کار ببرم ندارم. اما این همه ماجرا نیست. فوکو در برخی از آثار خود از «احتیاط های مربوط به روش» یا «تصمیم روش شناسانه» و «انتخاب روش» سخن می گوید. آیا باید ساده ترین راه را در پیش گرفت و گفت که فوکو تناقض می گوید و حرف های او را نباید جدی گرفت؟ اما تناقضی در کار نیست. در فرازهایی که نقل کردیم، باکاربردهای متفاوت کلمه «روش» سروکار داریم.

نویسنده در جایی دیگر در مقدمه با اشاره به غرض از صورت بندی روش فوکو می گوید: غرض از صورت بندی روش فوکو ایستادن در مقابل تابلو آثار فوکو و قرار گرفتن در معرض تاثیر نیروهایی است که در قالب فرم های مفهومی یا توصیفی، گزاره پذیر یا روئیت پذیر شده اند؛ قرار گرفتن در معرض تاثیر جهانی که از این آثار بیرون می آید و جهان مألوف ما را «دوبل» می کند.

کتاب در واقع پاسخی به این سوال: «فوکو می خواهد ما را به دیدن چه چیزی سوق بدهد؟» است. این پرسش درواقع پرسشی است که این کتاب در مقام بخشی از یک تلاش بی پایان، برای پاسخ گفتن به آن نوشته شده است. همان طور که می دانیم فوکو در سال های پایانی زندگی اش پروژه تحلیلی خود را در قالب سه محور؛ دانش، قدرت و «رابطه خود با خود» به هم پیوسته و همزمان صورت بندی می کند.

فصل اول کتاب درآمدی بر موضوع اصلی یعنی پاسخ به این پرسش که تبارشناسی به چه معنا خاکستری است می پردازد. فصل دوم تلاشی برای روشن سازی مفاهیم دیرینه شناسی دانش است. فصل سوم به تبارشناسی فوکو می پردازد و در نهایت در فصل چهارم به تبارشناسی دولت مدرن پرداخته است.

«کتاب تبارشناسی خاکستری است » با عنوان فرعی «تاملاتی درباره روش فوکو» نوشته عادل مشایخی توسط انتشارات ناهید در ۲۵۰ صفحه و به شمارگان ۱۱۰۰ نسخه به قیمت ۱۷ هزار تومان منتشر و روانه بازار نشر شد.