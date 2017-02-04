تخت های بیمارستانی کشور فرسوده هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی نوبخت حقیقی صبح شنبه در جلسه با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی و نمایندگان پزشکان خانواده شهری مازندران در ساری با اشاره به فرسودگی بیمارستان های استان ها گفت: باید ضریب‌های امنیتی آن‌ها بالا رود و باید در این زمینه‌ها سرمایه‌گذاری کنیم.

وی افزود: بررسی نظام‌های سلامت در ۶۴ کشور انجام‌شده و به‌خوبی مشخص است که پزشکی خانواده به‌عنوان راهکاری مؤثر و هزینه اثربخش باید موردتوجه دولت قرار بگیرد.

نوبخت اظهار داشت: به همین دلیل کمیسیون تخصصی در مجلس شورای اسلامی آن را قبول کرد و در صحن علنی نیز همه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به آن رأی دادند و اگرچه در قوانین ۵ ساله چهارم و پنجم نیز این موضوع به‌عنوان قانون درآمده بود ولی سرعت اجرایی کردن آن کمتر از حد انتظار بوده است.

وی پس از استماع گزارش خدمات پزشکان خانواده شهری و کارشناسان مراقب سلامت استان مازندران در بیش از ۶۲۰ پایگاه پزشکی خانواده گفت: بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت به دنبال شفاف‌سازی همه منابع مالی حوزه سلامت هستیم و با مصوبات اخیر و انشا الله تأمین منابع مالی مسئولیت دولت است که از طریق وزارت بهداشت و سازمان برنامه‌وبودجه به اجرای قوانین مصوب بپردازد و قطعاً کمیسیون تخصصی بهداشت و درمان نیز وظیفه نظارتی خود را با تمام توان انجام خواهد داد.

نوبخت حقیقی با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل (ره) گفت: در این شرایط که محدودیت منابع مالی وجود دارد نیازمند حسن نیت، احساس مسئولیت، فداکاری و انقلابی گری هستیم تا طرح تحول سلامت را که یک امر قانونی است به‌خوبی اجرا کنیم. مسلماً ما نیاز به تقویت و بهبود ارائه خدمات در بیمارستان‌ها هستیم ولی برای اصلاح امر راهی به‌جز اجرای برنامه پزشکی خانواده نداریم تا با پوشش کامل و فعال همه خدمات مانع بروز عوارض بیماری‌های غیر واگیر در جامعه بشویم.

وی ضمن باارزش خواندن تلاش‌های به‌عمل‌آمده توسط دانشگاه علوم پزشکی مازندران در اجرای طرح تحول سلامت در حوزه درمان و در حوزه بهداشت در استان مازندران افزود: با توجه به ظرفیت‌های بالایی که در این دانشگاه و بسیاری از دانشگاه‌های دیگر وجود دارد باید با هویت دادن به دانشگاه‌ها و تفویض اختیارات به آن‌ها اجازه دهیم تا با شناختی که در مسئولین استانی از هر منطقه وجود دارد خلاقیت و نوآوری در اجرای برنامه‌هایی موردنیاز شکل بگیرد.