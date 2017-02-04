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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۳۸

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین:

حضور ۱۳۰ هزار دانش آموز در فعالیت ها و تشکل های دانش آموزی قزوین

حضور ۱۳۰ هزار دانش آموز در فعالیت ها و تشکل های دانش آموزی قزوین

قزوین- مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین از حضور ۱۳۰ هزار دانش آموز در فعالیت ها و تشکل های دانش آموزی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سالار قاسمی صبح شنبه در نشست صمیمانه نمایندگان تشکل ها و شوراهای دانش آموزی ضمن گرامیداشت دهه مبارک فجر و سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران اظهار داشت: در استان بالغ بر ۷ هزار و ۲۷۴ نفر اعضای تشکل های دانش آموزی از طریق انتخابات منتخب می شوند همچنین تعداد ۱۹ هزار دانش آموز اعضای منتخب در سازمان دانش آموزی هستند.

وی افزود: علاوه بر این ها، ۹۳ هزار و ۷۰۰ دانش آموز در  بسیج دانش آموزی فعالیت دارند و ۴۷۹۰ دانش آموز در مجموعه انجمن های اسلامی دانش آموزی و ۶۰۰۰ دانش آموز در کانون های دانش آموزی هلال احمر به تفکیک دختر و پسر فعالیت خود را انجام می دهند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین خاطر نشان کرد: از مجموع ۲۳۰ هزار دانش آموز که در استان وجود دارد، بالغ بر ۱۳۰ هزار دانش آموز مستقیماً در فعالیت ها و تشکل های دانش آموزی حضور دارند، این آمار و ارقام نشان از توجه ویژه به بحث تشکل های دانش آموزی در استان است.

قاسمی تصریح کرد: شعار ما دانش آموز باوری و دانش آموز یاوری است، محور آموزش و یادگیری نباید کتاب باشد، بلکه محور باید معلم و دانش آموز باشند، ایجاد حس مسئولیت پذیری، تمرین کردن و اجتماعی شدن از ویژگی های تشکل ها و انجمن های دانش آموزی است.

وی اضافه کرد: وقتی می گوییم دانش آموز سیاسی منظور کسی است که به سرنوشت سیاسی خود و کشورش احساس مسئولیت دارد، در این جلسه بیان دیدگاه ها، دغدغه ها و مشکلات می تواند ما را در بهبود وضعیت و همچنین ادامه مسیر درست یاری کند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین تأکید کرد: همه موفقیت مسئولین از شکل گیری انقلاب تا کنون بر محور تشکل ها و خرد جمعی بوده است، اکثر بزرگان چون بهشتی، مطهری و هاشمی جمع گرا بودند، نگاهشان جمعی و تشکلی بوده است، لذا اگر بحث خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مطرح باشد باید وحدت کلمه در رأس امور باشد.

کد مطلب 3896260

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