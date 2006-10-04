تركي تماشاگران استقلال را تحريك مي كرد/ عده اي براي تيم ما حاشيه سازي مي كنند

محمود فكري با بيان اين مطلب به خبرنگارمهر گفت: زماني كه داور با تماشاگران لجبازي مي كند و با نگاه به طرز برخورد آنها تصميم گيري مي كند بايد منتظر برخورد بد آنها هم باشد. نام او داور است و بايد هر آنچه مي بيند را داوري كند نه اينكه با عناد نسبت به تماشاگران و تيم ها برخورد كند . دراين بين اگر فدراسيون فوتبال تصميم بر آن بگيرد كه به جهت برخورد بد تماشاگران ما و توهين آنها به داور محروميتي را اعمال كند ،بهتر است ابتدا چنين تنبيهاتي را براي داوردر نظر بگيرد تا او هم طعم تلخ محروميت را بچشد. تماشاگران ما در بازي استقلال - صباباتري تا زماني كه بازي آرام پيش مي رفت مگر به محسن تركي بي احترامي كردند؟ اين خود داور بود كه هواداران را تحريك به نشان دادن واكنش كرد.

وي با اشاره به بازي تيمش برابر صباباتري عنوان داشت: در كل بازي خوبي را انجام داديم خصوصا در نيمه دوم و 20 دقيقه پاياني. هواداران استقلال فوتبالي كه انتظارش را داشتند را ديدند. ما نسبت به گذشته هماهنگ تر عمل كرديم . اما متاسفانه نتوانستيم سه امتياز بازي را كسب كنيم . همان طور كه پيش از اين هم گفته ام در فوتبال مهم نتيجه است كه اميدوارم در بازي هاي آتي ضمن ارائه يك بازي تماشاگر پسند امتيازات لازم را به دست آوريم.

فكري كه براي نخستين بار طي فصل جاري در تركيب خط دفاعي استقلال قرار مي گرفت عنوان كرد: با توجه به اينكه براي نخستين بار در كنار انصاريان بازي مي كردم گمان مي كنم هماهنگي من با او و قرباني راضي كننده بود.

كاپيتان تيم فوتبال استقلال تهران صباباتري را تيمي خوب و هماهنگ خواند و گفت : اين تيم برابراستقلال خيلي حساب شده بازي كرد و با توجه به اينكه در نيمه دوم براي جبران گل خورده تلاش مي كرديم در ضد حملات بارها روي دروازه ما خطر ساز شدند.

مدافع استقلال بختياري زاده را مسبب آشفته شدن جو ورزشگاه در اواخر نيمه اول خواند وگفت: سهراب با چند بازيكن ما در گيري لفظي پيدا كرد و با عث شد جو ورزشگاه خراب شود . او باعث ايجاد درگيري ها شد و در بين دو نيمه نيز زودتر از ساير بازيكنان به رختكن رفت.

وي در خصوص درگيري بازيكنان دو تيم در لحظه ورود به رختكن بين دو نيمه گفت: مشكل خاصي نبود. ما از مربيان صباباتري گلايه مند بوديم كه چرا جلوي بازيكنان تيم خود را نمي گيرند و باعث جنجال مي شوند. در نيمه اول بازيكنان استقلال حركت خشني انجام ندادند و اين نفرات صباباتري بودند كه با زدن تكل هاي خشن بازي را به خشونت كشاندند.

فكري تصريح كرد: افرادي هستند كه دوست ندارند استقلال نتيجه بگيرد و به همين خاطر پس از كسب سه پيروزي در ابتداي فصل بحث خوش شانسي ما را مطرح كردند.اما زماني كه پي بردند اين ادعا منطقي نيست با دامن زدن به حواشي و شايعه سازي در صدد تخريب تيم ما برآمدند.بايد منتظر حركت جديد اين حاشيه سازان باشيم و به مقابله با آنها بپردازيم.

وي تاكيد كرد: پرسپوليس قهرماني جام حذفي را ازدست داده اما زماني كه در يك بازي پيروزمي شود بيش از اندازه براي اين تيم تبليغ مي كنند اما همين افراد پيروزي هاي ما را مرتبط به شانس و اقبال مي دانند.مجموعه استقلال بايد تلاش كند تا بهانه به دست اين حاشيه سازان ندهد و آنها را در رسيدن به اهدافشان ناكام بگذارد.

كاپيتان استقلال اذعان داشت: نگراني هايي از بابت مديريت باشگاه استقلال بين بازيكنان وجود دارد كه اميدوارم اين مشكل نيز برطرف شود تا بازيكنان و مربيان بدون دغدغه فكري درمسابقات حضور يابند.