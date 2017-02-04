حضور حداکثری در راهپیمایی ۲۲ بهمن پاسخی به یاوه گویی دشمنان است

حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی‌اکبر ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت ایام‌الله دهه فجر اظهار کرد: ملت انقلابی ایران اسلامی در برابر کینه‌ورزی دشمنان همیشه بهترین پاسخ را ارائه می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه دشمنی و دسیسه‌های آمریکا بر کسی پوشیده نیست، در خصوص موضع‌گیری رئیس‌جمهور آمریکا در خصوص ممانعت از ورود شهروندان هفت‌کشور مسلمان به این کشور، گفت: بی‌شک ملت ایران این تصمیم نژادپرستانه را بی‌جواب نخواهند گذاشت.

ایمانی با اشاره به اینکه آمریکا فقط غربی‌ها را بشر می‌داند، گفت: استکبار جهانی گروهک‌های تروریستی داعش را به وجود آورده و مردم عراق و سوریه را گرفتار جنگ کرده این در حالی است که ایران را کشوری تروریست می‌داند.

امام‌جمعه شهرستان فردیس با تأکید بر اینکه تکرار رفتارهای نادرست کشورهای استعماری باعث آگاه‌تر شدن مردم دنیا می‌شود، گفت: ملت ایران از بی‌اعتمادی آمریکا مطمئن است و برنامه‌ای برای کنار آمدن با شیطان بزرگ ندارد.

وی قدرتمند شدن کشور ایران را در گرو افزایش علم و آگاهی جوانان و آینده‌سازان کشور دانست و گفت: ملت ایران زیر بار زورگویی کشورهای استعماری نمی‌رود دولتمردان حتماً پاسخی درخور به آمریکا می‌دهند.