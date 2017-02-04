معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی قزوین: پرداخت یک هزار میلیارد ریال تسهیلات به فعالان بخش کشاورزی قزوین

قزوین- معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از پرداخت هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل رونق تولید به فعالان و بهره برداران بخش کشاورزی استان خبر داد.