پرداخت یک هزار میلیارد ریال تسهیلات به فعالان بخش کشاورزی قزوین

کورش کشاورز محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هدف از اعطای تسهیلات رونق تولید به تولید کنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی؛ راه اندازی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط بخش کشاورزی است.
وی افزود: در حال حاضر ۹۷۶ واحد تولیدی کشاورزی در سامانه بهین یاب ثبت نام کرده اند که تاکنون به ۲۹۰ واحد تسهیلات با اعتباری معادل ۹۹۴ میلیارد ریال با عاملیت ده بانک پرداخت شده است.
کشاورز محمدیان یادآور شد: متقاضیان دریافت تسهیلات رونق تولید از خرداد ماه تا شهریورماه سال جاری در سامانه بهین یاب ثبت نام کرده اندکه به تولید کنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی اطلاع رسانی جامع درخصوص شرایط تسهیلات رونق تولید انجام شد.
وی اظهار امیدواری کرد: با راه اندازی اینگونه واحدها شاهد رشد، توسعه بخش و افزایش اشتغال در بخش کشاورزی باشیم.
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