استفاده از مرز چیلات برای اربعین/جاده مهران-دهلران ۴ بانده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید صبح امروز در جمع مردم روستای بیشه دراز دهلران اظهر داشت: دولت برنامه های خوبی برای توسعه شهرستان دهلران دارد و یکی از مهمترین این برنامه ها استفاده از مرز چیلات در زمان اربعین است که امیدواریم این مرز در سال آینده بازگشایی شود.

وی بیان داشت: یکی دیگر از برنامه های دولت در این شهرستان چهار بانده کردن محور مهران-دهلران در یک برنامه پنج ساله به اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان است.

مروارید با اشاره به اینکه هم اکنون طرح های بزرگ در این شهرستان با اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومانی در حال اجراست، گفت: این شهرستان دارای ظرفیت های بزرگی در بخش نفت، گاز و کشاورزی است.

وی عنوان کرد: برای بهسازی معابر و جدول کشی در روستای بیشه دراز، ۳۰۰ میلیون تومان اختصاص می یابد و علاوه بر این با کمک بنیاد مسکن و بانک مسکن بهسازی و نوسازی منازل این روستا در دستور کار قرار گیرد.