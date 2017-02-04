تالاب بختگان جان تازه گرفت

جواد مهدی پور در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: بارش های روزهای اخیر در منطقه نی ریز سبب آبگیری بخشی از تالاب بختگان شده است.

وی افزود: حدود ۶۰ درصد از مساحت تالاب در قسمت شرقی مسیر پوزه میل تا حاجی آباد به صورت سطحی آبگیری شده و امیدواریم با تداوم بارندگی ها شاهد احیا این تالاب باشیم.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست نی ریز با اشاره به برنامه ریزی ها در راستای احیا بختگان خاطرنشان کرد: کارگاه مشورتی درخصوص تدوین برنامه جامع زیست بومی به منظور احیاء تالاب بختگان با محوریت ارزش ها، تهدیدات و خدمات تالاب و همچنین بررسی مشکلات و پیامدهای خشکیده شدن آن به مدت دو روز در فرمانداری شهرستان استهبان برگزار و ضمن بررسی مشکلات پیش رو، پیشنهاداتی نیز مطرح شد.