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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۴۸

در پی بارش های اخیر

تالاب بختگان جان تازه گرفت

تالاب بختگان جان تازه گرفت

نی ریز-رئیس اداره محیط زیست نی ریز گفت: بارندگی روزهای اخیر در استان فارس به تالاب بختگان جان دوباره بخشید.

جواد مهدی پور در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: بارش های روزهای اخیر در منطقه نی ریز سبب آبگیری بخشی از تالاب بختگان شده است.

وی افزود:  حدود ۶۰ درصد از مساحت تالاب در قسمت شرقی مسیر پوزه میل تا حاجی آباد به صورت سطحی آبگیری شده و امیدواریم با تداوم بارندگی ها شاهد احیا این تالاب باشیم.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست نی ریز با اشاره به برنامه ریزی ها در راستای احیا بختگان خاطرنشان کرد: کارگاه مشورتی درخصوص تدوین برنامه جامع زیست بومی به منظور احیاء تالاب بختگان با محوریت ارزش ها، تهدیدات و خدمات تالاب و همچنین بررسی مشکلات و پیامدهای خشکیده شدن آن  به مدت دو روز در فرمانداری شهرستان استهبان برگزار و ضمن بررسی مشکلات پیش رو، پیشنهاداتی نیز مطرح شد.

کد مطلب 3896283

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