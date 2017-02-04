هیچ اقدامی برای حمایت از تیم هپکو انجام نشد/فقط یک روز فرصت داریم

ایرج رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هفته گذشته انصراف حضور تیم هندبال هپکوی اراک را از لیگ برتر باشگاه های کشور به دلیل فقدان بودجه و مشکلات شدید مالی به فدراسیون اعلام کردیم و چنانچه تا فردا(یکشنبه) مشکل حل نشود، دیگر از دور رقابت های این فصل حذف می شویم.

سرمربی تیم هندبال هپکوی اراک افزود: تاکنون از سوی هیچ یک از مسئولان ارشد استان برای حمایت و تامین منابع مالی و نقدینگی اقدام و پیگیری انجام نشده است.

وی افزود: روز گذشته علی اکبر کریمی، نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با هیات مدیره باشگاه هپکو نشستی داشت و قول مساعد داد تا طی امروز و فردا موضوع را پیگیری کند تا بتوانیم این فصل را به پایان برسانیم، اما تا این لحظه هیچ روزنه امیدی جریان پیدا نکرده، در حالی که فقط ۲۴ساعت برای پس گرفتن انصراف، زمان داریم.

رضایی بیان کرد: حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان نقدینگی نیاز است تا بتوانیم این فصل را که تا ۲۵ روز دیگر با انجام پنج یا شش بازی به پایان می رسد، ادامه دهیم.

سرمربی تیم هندبال هپکوی اراک خاطرنشان ساخت: در حال حاضر حدود ۷۰میلیون تومان بدون در نظر گرفتن مطالبات معوق بازیکنان تیم هندبال هپکو، بدهکاری داریم.

رضایی با اشاره به اینکه از ابتدای فصل جاری تاکنون تنها ۲۰۰میلیون ریال برای تیم هندبال هزینه شده، بیان کرد: در رابطه با تامین هزینه برای تیمی که سال ها سابقه حضور در لیگ برتر دارد و یکی از تیم های ریشه دار و مطرح کشور است، رایزنی های بسیاری انجام داده ایم ولی تاکنون به نتیجه نرسیده ایم.

لازم است اداره کل ورزش و جوانان استان هم تحرکی از خود نشان دهد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: پیگیر هستیم تا بتوانیم مشکل مالی تیم هندبال هپکو را در این فصل حل کنیم.

شکرالله حسن بیگی افزود: لازم است اداره کل ورزش و جوانان استان هم تحرکی از خود نشان دهد و پیگیر مسائل و مشکلات مالی تیم لیگ برتری هندبال هپکو که آبروی ورزش استان مرکزی است، باشد.

وی بیان کرد: سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان تلاش کند از طریق رایزنی و مذاکره با مسئولان واحدهای توانمند صنعتی استان آنها را متقاعد کند که پا جلو بگذارند و از این تیم حمایت کنند و استانداری مرکزی نیز هر گونه کمکی که امکان آن باشد برای حفظ این تیم در لیگ برتر انجام می دهد.