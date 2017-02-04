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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۵۴

رئیس پلیس ترافیک شهری:

تمهیدات ویژه پلیس راهور برای ساماندهی موتورسیکلت‌ها

تمهیدات ویژه پلیس راهور برای ساماندهی موتورسیکلت‌ها

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور گفت: اعمال طرح ترافیک و زوج و فرد برای موتورسیکلت‌ها، به ساماندهی این وسایل کمک می‌کند و پلیس برای ساماندهی موتورسواران در سطح شهر تمهیداتی را در نظر دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داوود قاسمیان با اشاره به اینکه گسترش سیستم حمل و نقل عمومی مانند مترو و اتوبوس ها و خطوط «بی.آر.تی» و دسترسی آسان به این سیستم ها باعث استفاده کمتر از موتور می شود، گفت: ایجاد محدودیت های شخصی برای موتورسیکلت ها مثل طرح ترافیک، طرح زوج و فرد جزو طرح هایی هستند که می‌توانند به ساماندهی موتورسیکلت در سطح شهر کمک کنند.

رئیس پلیس ترافیک شهری با عنوان کردن این موضوع که همچنین ساماندهی مراکز تجاری و اداری در نقاط مختلف شهر برای کاهش سفرهای درون شهری و استفاده کمتر ار موتور سیکلت کمک زیادی می‌کند، توضیح داد: مراکز اداری و تجاری در هسته مرکزی شهر متمرکز شده اند و افرادی که با این مراکز سر و کار دارند،برای فرار از ترافیک مجبورند بعضا از موتورسیکلت استفاده کنند.

کد مطلب 3896286

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