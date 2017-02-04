مسیر مصوبات مرتبط با بخش سلامت امیدوارکننده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر یوسف نژاد صبح شنبه در جلسه بررسی مشکلات پزشک خانواده در ساری،اظهار داشت: با توجه به نظرات کمیسیون تخصصی مربوطه در اجرای برنامه پزشکی خانواده در همه کشورهایی که در حوزه سلامت خوب حرکت کرده‌اند دیده می‌شود.

وی عنوان کرد: با توجه به نحوه اجرا و اصلاحاتی که در حین اجرا در استان مازندران صورت گرفته این فرصت فراهم است تا از این تجربیات برای اجرای سریع‌تر و بهتر در سایر استان‌ها بهره‌گیری شود.

یوسف نژاد ادامه داد: مسیر مصوبات و قوانین مرتبط با سلامت خیلی امیدوارکننده است و مجلس همیشه از بخش بهداشت و درمان حمایت کرده است و ما همه مصوبات خود را باسیاست‌های مقام معظم رهبری در این خصوص تطبیق می‌دهیم.

گلعلی زاده نایب‌رئیس انجمن پزشکان عمومی کشور و معاون سازمان نظام پزشکی ضمن برشمردن اهمیت ایجاد ادبیات مشترک و تعریف واضح ازآنچه از پزشکی خانواده در کشور ما مورد انتظار است افزود: ضمن اینکه دو وزارتخانه مسئول اجرای این برنامه باید احساس مسئولیت جدی برای این برنامه در کشور داشته باشند، نیازمند این هستیم که منابع مالی برای اجرای برنامه پزشک خانواده در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین سازمان‌ها بیمه سلامت و بیمه تأمین اجتماعی باید ستاره‌دار شود.

وی اظهار داشت: مسلماً با این تمهید شاهد نظم و ترتیب در پرداختهای تیم‌های پزشکی خانواده در دو استان مازندران و فارس خواهیم بود.

دکتر گلعلی زاده افزود: با توجه به تعداد پزشکان عمومی موجود در کشور و امکان اجرای برنامه پزشکی خانواده و به‌کارگیری پزشک به ازای هر سه هزار نفر یک پزشک وجود دارد.