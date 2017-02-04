خیران لرستانی ۶۶ میلیارد ریال به ایتام کمک کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمید علوی با بیان اینکه طرح اکرام ایتام و محسنین از سال ۷۸ از سوی کمیته امداد امام خمینی(ره) اجرایی شده است، اظهار داشت: در این طرح که شامل دو بخش ایتام و محسنین است، خیران می توانند به فرزندان و خانواده هایی که از نعمت پدر محروم هستند یا به دلیل بیماری، کهولت سن و از کار افتادگی پدر توان اداره زندگی خود را ندارند، مورد حمایت مادی و معنوی قرار دهند.

وی تقویت حس همدلی و همکاری در جامعه اسلامی، ترویج سنت حسنه احسان به ایتام، ایجاد زمینه مشارکت خیران و نیکوکاران و رعایت عزت نفس و حفظ کرامت انسانی ایتام و خانواده های آنان را از جمله اهداف این نهاد برای اجرایی کردن این طرح دانست و بیان کرد: حامیان و خیران لرستانی در ۱۰ ماهه سال جاری ۶۶ میلیارد و ۴۸۲ میلیون ریال به حساب ایتام واریز کردند.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان اظهار داشت: ۲۲ هزار و ۸۵۰ حامی از ۸ هزار و ۳۷۲ فرزند یتیم و محسنینتحت حمایت کمیته امداد استان لرستان حمایت می کنند.

علوی با اشاره به اینکه حامیان و خیران همواره یاری رسان و همراه کمیته امداد برای برطرف کردن مشکلات ایتام و محسنین در زمینه های مختلف هستند، تصریح کرد: حامیان در زمینه های ازدواج، تحصیل و درمان یاری گر خانواده های تحت حمایت

هستند.

وی ضمن قدردانی از مساعدت های حامیان طرح اکرام و محسنین گفت: تمامی کمک های مردمی در اسرع وقت و بر اساس اولویت نیازهای خانواده های تحت پوشش در اختیار آنان قرار می گیرد.