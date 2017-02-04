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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۰۹

در پنجمین روز از دهه فجر؛

۳۷ پروژه عمرانی و خدماتی در شهرستان گرمه افتتاح شد

۳۷ پروژه عمرانی و خدماتی در شهرستان گرمه افتتاح شد

بجنورد- در پنجمین روز از دهه فجر، ۳۷ پروژه عمرانی، خدماتی و تولیدی شهرستان گرمه با حضور استاندار خراسان شمالی و مسئولان شهرستانی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه و همزمان با پنجمین روز از دهه فجر، ۳۷ پروژه عمرانی، خدماتی و تولیدی با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد و ۴۵۴ میلیون تومان در شهرستان گرمه به بهره برداری رسید.

این پروژه ها شامل ۳۶ طرح عمرانی با سرمایه گذاری ۹ میلیارد و ۲۵۴ میلیون تومان و یک واحد تولیدی خدماتی با اعتبار یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان با حضور استاندار خراسان شمالی افتتاح شد.

افتتاح دو واحد تولیدی، افتتاح ساختمان سازمان تبلیغات اسلامی و اقامه نماز شهر گرمه، افتتاح دو باب مدرسه، اجرای آبرسانی به دو روستا و غیره از جمله طرح هایی بود که امروز شنبه در شهرستان گرمه به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، طی دهه فجر امسال، ۶۳۵ پروژه عمرانی و ۶۱ واحد تولیدی و خدماتی با اعتباری بالغ بر ۳۷۵ میلیارد تومان در خراسان شمالی به بهره برداری می رسد.

کد مطلب 3896299

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