۳۷ پروژه عمرانی و خدماتی در شهرستان گرمه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه و همزمان با پنجمین روز از دهه فجر، ۳۷ پروژه عمرانی، خدماتی و تولیدی با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد و ۴۵۴ میلیون تومان در شهرستان گرمه به بهره برداری رسید.

این پروژه ها شامل ۳۶ طرح عمرانی با سرمایه گذاری ۹ میلیارد و ۲۵۴ میلیون تومان و یک واحد تولیدی خدماتی با اعتبار یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان با حضور استاندار خراسان شمالی افتتاح شد.

افتتاح دو واحد تولیدی، افتتاح ساختمان سازمان تبلیغات اسلامی و اقامه نماز شهر گرمه، افتتاح دو باب مدرسه، اجرای آبرسانی به دو روستا و غیره از جمله طرح هایی بود که امروز شنبه در شهرستان گرمه به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، طی دهه فجر امسال، ۶۳۵ پروژه عمرانی و ۶۱ واحد تولیدی و خدماتی با اعتباری بالغ بر ۳۷۵ میلیارد تومان در خراسان شمالی به بهره برداری می رسد.