علی شور زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: علاوه بر دانش‌آموزان، ۲۶ هزار و ۵۶۳ نفر از اولیا آنان و ۳۶۶ معلم در ۱۲ رشته مسابقه پرسش مهر ۹۵ شرکت کردند.

شورزاده افزود: تاکنون دو هزار اثر به دبیرخانه این مسابقه ارسال‌شده است که پس از بازبینی ۷۵ اثر به‌عنوان آثار برتر به تهران ارسال می‌شود.

این مسئول تصریح کرد: رئیس‌جمهور با توجه به مسائل و آسیب‌های جامعه پرسش مهر سال تحصیلی ۹۵-۹۶ را درباره خشونت از کجا نشأت گرفته و چگونه می‌توانیم جوامع را از خشونت برهانیم به‌عنوان پرسش مهر مطرح کرده است.

وی گفت: در این مسابقات فرهنگیان و دانش‌آموزان در ۱۲ رشته مقاله پژوهشی، شعر، داستان‌نویسی، وبلاگ نویسی، گرافیک، طراحی، نقاشی، خوشنویسی، فیلم کوتاه مستند، داستانی، پویانمایی و نمایشنامه‌نویسی شرکت و به پرسش مهر رئیس‌جمهور پاسخ دادند.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش‌وپرورش استان اظهار کرد: جامعه ما جامعه اسلامی، قرآنی و برگرفته از سیره پیامبر (ص) است و خشونت در دین اسلام هیچ جایگاهی ندارد برای ریشه‌کنی خشونت در جامعه باید ارزندگی پیامبر (ص) و ائمه الگوبرداری کرد.