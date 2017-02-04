۱۵۰۰ میلیارد ریال برای آبرسانی به چالوس و نوشهر مصوب شده است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم احمدی لاشکی صبح شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان چالوس با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی گفت: امروز در حوزه‌های علمی پیشرفتی بسیار مناسب داریم، در قبل از انقلاب پزشکان پاکستانی در کشور خدمات می‌دانند اما امروز رتبه اول منطقه و ۱۵ دنیا در مقالات پزشکی را دارا هستیم و در برنامه پنج ساله توسعه مشارکت خصوصی در بخش فضای کسب و کار وارد شده است.

نماینده چالوس، نوشهر و کلاردشت در مجلس با انتقاد از وضعیت مبارزه با فساد در کشور ادامه داد: فقط نام مفسدان بر سر زبان‌ها است و اتفاقی نمی‌افتند اما در برنامه پنج ساله میزان دریافت حقوق مدیران باید به روز اطلاع رسانی شود.

احمدی لاشکی به شایعات فضای مجازی اشاره کرد و گفت: در قانون ایثارگران هفت صفحه مطلب بود اما فقط یک مورد را مخالف بودم و با همه چیز موافق بودم، تنها بخش مورد مخالفت امتیازات در نظر گرفته شده برای عضویت ایثارگران در هیئت علمی بود.

وی با بیان اینکه در تلفیق بودجه برنامه پنج ساله توسعه ۳۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است، یادآور شد: بالاترین سهم بودجه با ۷۰ هزار میلیارد تومان به رفاه اجتماعی تعلق می‌گیرد، پس از آن با ۴۷.۵ هزار میلیارد تومان آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها در رده دوم و پس از آن قدرت دفاعی در رتبه سوم قرار دارد، ۲۱ هزار میلیارد تومان هم به بخش سلامت اختصاص یافت و دارای رتبه چهارم است.

نماینده مردم چالوس، نوشهر و کلاردشت در مجلس ادامه داد: بازنشستگان با حقوق کمتر از ۲ میلیون تومان باید به این میزان برسد و در صورت تصویب تا ۱۵ فروردین ۹۶ باید اجرایی شود.

وی در پایان به سرمای هوا ذر منطقه اشاره کرد و گفت: قطع گاز ادارات و تعطیلی مدارس و واحدهای صنعتی مدیریت درست نیست، بلکه باید مشکل گاز مازندران به صورت اساسی انجام شود و این کار لوله گذاری ۱۰۰ کیلومتر باقی مانده در دامغان است که مطابق وعده دولت باید تا تابستان ۹۶ انجام شود.

نماینده مردم چالوس، نوشهر و کلاردشت به خسارات برف در ماه‌های اخیر در مازندران اشاره کرد و گفت: مصوبه پرداخت خسارت در دولت تصویب شده است، اما هنوز روی کاغذ است و تا زمانی که به دست مردم نرسد فایده ای ندارد.