هوای مشهد پاک و سالم است

حمید صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شاخص میانگین هوای مشهد معادل ۴۲ پی اس آی است، اظهار کرد: این میانگین به این معناست که هوای مشهد امروز در وضعیت سالم قرار دارد بعلاوه شاخص هوا در همه ایستگاه های مشهد کمتر از ۱۰۰ پی اس آی می باشد.

وی با بیان اینکه هم اکنون کیفیت هوا در ایستگاه های صدف، تقی آباد، خیام جنوبی، لشگر، الهیه و خیام شمالی در شرایط سالم قرار دارند، افزود: سایر ایستگاه های سطح شهر نیز پاک هستند.

وی ایستگاه لشگر با عدد شاخص ۸۰ را دارای بیشترین بار آلودگی اعلام کرد و گفت: مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که به غیر از آلاینده دی اکسید گوگرد بر غلظت سایر آلاینده ها نسبت به روزگذشته در همین ساعت افزوده شده است اما نتظار می رود با توجه به روند صعودی آلایندگی هوای مشهد در هفته های گذشته، با توجه به بهبود نسبی کیفیت هوای این شهر، مردم با رعایت برخی نکات از جمله کاهش استفاده از خودروی شخصی در پاک و سالم نگه داشتن هوا همکاری کنند.