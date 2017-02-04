تنظیم بودجه ۱۲۰۰ میلیاردی شهر/ شهرداری ناتوان یا بودجه غیر واقعی

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- مائده اسفندمز: اگرچه طی دو سال اخیر، روزهای پرتنش و حواشی متعددی بین محمدعلی ثابت قدم شهردار رشت و اعضای شورای این شهر سپری شده و دو بار استیضاح از شهردار را رقم زده است اما به نظر می رسد روزهای چالش بر انگیز بین شهردار و شورای این شهر همچنان ادامه دارد.

بدون در نظر گرفتن چالش جدیدی که این روزها به واسطه بارش برف در شهر رشت رخ داد و از مردم گرفته تا مسئولان عملکرد نامطلوب شهرداری را در برخورد با این بحران زیر سوال بردند، جدیدترین چالشی که در صدر مدیریت شهری رشت به وجود آمده، بودجه یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی است که ثابت قدم برای شهر رشت در سال آینده به شورا پیشنهاد کرده است.

هرچند شهر رشت طی سال های سال نسبت به شهرهای هم تراز خود در برخی امور مانند توسعه ناوگان حمل و نقل شهری، جذب سرمایه گذاری های درآمدزا و اشتغالزا و همینطور پروژه های عمرانی شاخص عقب بوده است اما بی ثباتی در مدیریت شهری آن طی سال های سال و در نهایت انحلال شورای سوم در آخرین سال فعالیت به دلیل فساد اقتصادی سبب شد که این شهر همچنان بر کرسی عقب ماندگی خود باقی بماند.

با روی کار آمدن شورای چهارم که البته در ابتدای فعالیت نیز بی ثباتی در مسند شهردار را مجددا تجربه کرد اما از سال ۹۳ با انتخاب ثابت قدم به عنوان شهردار امیدها برای رسیدن به ثبات در مدیریت این شهر پررنگ شد.

با این همه طی دو سال اخیر بارها و بارها چالش هایی که عمدتا جز حواشی و تنش ثمری برای شهر نداشته است، سبب شده که همچنان شهروندان، مدیریت شهر را دچار بی ثباتی بدانند.

حال این بار، پس از تقدیم بودجه پیشنهادی شهردار به شورای شهر، مجددا خبرها حکایت از وجود چالشی جدید دارد.

بودجه غیرواقعی شهرداری رشت

هنگامی که ثابت قدم در سومین روز بهمن ماه بودجه سال ۹۶ این شهر را در روز استیضاح خود به شورای رشت ارائه کرد، بر این نکته تاکید داشت که رقم بودجه که نسبت به دو سال اخیر از رشد چهار برابری برخوردار شده است، تحقق پذیر است.

در سال ۹۴ بودجه شهرداری رشت حدود ۴۰۰ میلیارد تومان بود. در زمان تقدیم بودجه در واپسین ماه های سال ۹۳، شهرداری رشت پس از برکناری محمدابراهیم خلیلی منتخب نخست شورای رشت برای مسند شهردار، توسط سرپرستان اداره می شد.

با ورود ثابت قدم به ساختمان شهرداری رشت، این رقم در سال ۹۵ به ۸۵۰ میلیارد تومان رسید. بودجه ای که شهرداری رشت هیچگاه آن را به خود ندیده بود. البته این بودجه در دو بخش نقد و غیرنقد تنظیم و به گفته شهردار، طی یک برنامه عملیاتی چهارساله تدوین شده بود.

با وجود اینکه در بودجه سال ۹۵ شهرداری رشت، اعضای شورا از تنظیم بودجه به صورت نقد و غیرنقد استقبال کردند اما در نهایت احتمال تحقق آن را ضعیف می دانستند.

با وجود این، پس از ماه ها بررسی، بودجه نه تنها در زمستان ۹۴، بلکه در بهار ۹۵ به تصویب اعضا رسید و شهرداری در آن منوط به اجرای پروژه های عمرانی شد که از نظر شورای رشت از اولویت برخوردار بودند. پروژه هایی مانند بازگشایی چند خیابان یا احداث تصفیه خانه سراوان.

با گذشت از ماه های نخست سال ۹۵ و رسیدن به ماه های پایانی امسال، حال برخی از اعضا نسبت به تحقق پایین بودجه سال جاری معترض هستند و عملا شهرداری را در ناتوانی تحقق بودجه ای که خود پیشنهاد داده بود و تخطی از پروژه های اولویت داری که از سوی شورا تعیین شده بود، مقصر می دانند.

در واقع اکثریت اعضای شورا چه آنان که با شهردار موافق هستند و به نوعی حامی وی محسوب می شوند و چه آنانکه مدیریت وی بر شهرداری را دچار ایرادات اساسی می دانند عملکرد شهرداری در تحقق بودجه را فاقد همت جدی می دانند.

از سوی دیگر بر این عقیده هستند که تنظیم بودجه ای که نسبت به سال جاری از رشد قابل توجهی برخوردار شده و رقم آن از ۸۵۰ میلیارد تومان به یک هزار و ۲۰۰ میلیاردتومان رسیده است غیرواقعی است.

پیامدهای تحقق نیافتن بودجه غیرواقعی

اما اگر بودجه یک شهرداری غیرواقعی تنظیم شده باشد یا تحقق آن صورت نگیرد عملا چه اتفاقی خواهد افتاد؟

عضو شورای رشت در پاسخ به این سوال به خبرنگار مهر می گوید: وقتی بودجه غیرواقعی باشد آنگاه شهرداری برای تامین و تحقق ان مجبور به آوردن فشار به شهروندان است.

اسماعیل حاجی پور می افزاید: نمی توان با توجه به وضعیت بازار و معیشت ضعیف مردم، با افزایش تعرفه ها و عوارض به دنبال تحقق بودجه شهرداری بود.

وی با توضیح قاعده نوشتن بودجه اظهار می کند: بودجه هر سال بر اساس ۹ ماه سال جاری و سه ماهه پایانی سال گذشته تنظیم می شود و معمولا از رشد ۲۰ درصدی نسبت به سال قبل برخوردار است در حالی که تحقق بودجه ۹ ماهه نخست امسال ۳۹ درصد (۲۳۰ میلیارد تومان) و با احتساب سه ماهه پایانی حداکثر تا ۵۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید در حالی که بودجه با رقم یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان نوشته شده که غیرواقعی است.

این عضو شورا تاکید می کند: حق نداریم که با افزایش پنج برابری عوارض کسب و پیشه به مردم فشار وارد کنیم تا بودجه ای هزار میلیاردتومانی برای شهرداری تنظیم شود.

توان ضعیف شهرداری در تحقق بودجه

علاوه بر حاجی پور، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر رشت نیز بارها نسبت به تحقق نیافتن بودجه شهرداری هشدار داده است.

امیرحسین علوی در این باره به خبرنگار مهر می گوید: امسال بودجه شهرداری با حساسیت و وسواس بیشتری بررسی می شود زیرا عملا تصویب بودجه سال جاری نشان داد که توان شهرداری در تحقق آن ضعیف است.

وی می افزاید: با اینکه بارها نسبت به تحقق نیافتن بودجه سال جاری هشدار دادیم اما در نهایت بودجه تصویب شد و شاهد هستیم که تحقق آن شهرداری را دچار چالش جدی کرده است.

این عضو شورای رشت خاطرنشان می کند: در حال حاضر پروژه های عمرانی متعددی در دست اجراست که بدهی های شهرداری را روز به روز بیشتر می کنند و بدهی به پیمانکاران روز به روز بیشتر می شود.

علوی بر این باور است که رقم بدهی های شهرداری بالاست و عملا تحقق بودجه آنطور که انتظار می رفت انجام نشده و ادامه این روند باعث می شود که مشکلات به سال بعد منتقل شود.

تحقق ۷۰ درصدی بودجه تا پایان سال جاری

اما با وجود این انتقادات، شهردار رشت احتمال تحقق بودجه سال ۹۶ را که شامل ۳۸۰ میلیارد تومان در بخش هزینه های جاری و ۸۲۸ میلیارد تومان در بخش عمرانی است بسیار پررنگ می داند.

محمدعلی ثابت قدم در آخرین باری که در جلسه شورای رشت حضور یافت بر تحقق بیش از ۷۰ درصدی بودجه تا ماه پایانی سال تاکید کرد.

ثابت قدم با بیان اینکه رشد بودجه طی دو سال اخیر سبب شده که هدفمندی بیشتری برای درآمدزایی در شهرداری رخ دهد افزود: با افزایش ۳۰۰ درصدی بودجه از سال ۹۴ نسبت به سال های اخیر، روند افزایش رقم بودجه در شهرداری ادامه دارد و انتظار می رود که تحقق پذیری آن نیز امکان پذیر باشد.

با وجود اطمینان خاطری که ثابت قدم از تحقق بودجه سال جاری و سال ۹۶ دارد با اینهمه به نظر می رسد که عدم اطمینان اعضای شورا به وی درآخرین ماه های فعالیت شورای چهارم، به چالشی جدید و جدی بین شورا و شهردار تبدیل شود.

چالشی که باید منتظر ماند تا جلسات کمیسیون تلفیق شورا تشکیل شده و در نهایت نتیجه آن را دید که آیا شهردار در این چالش جدید پیروز می شود و یا اعضای شورای چهارم که نسبت به وی انتقادات فراوانی داشته و دارند؟