فاصله تبدیل ایده به فناوری در دانشگاه ها باید کوتاه شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین صومی پیش از ظهر شنبه در آیین افتتاح فاز اول نخستین مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی کشور که با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور همراه بود، اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی تبریز همزمان با توسعه در حوزه تحقیقات به موضوع فناوری و اقتصاد دانش بنیان توجه ویژه ای کرده است.

وی ادامه داد: این دانشگاه بهترین مکان برای تبدیل ایده به محصول است که می تواند در کنار دانشگاه های دیگر بار سنگینی از فناوری کشور را به دوش بگیرد.

صومی افزود: با وجود سه مرکز رشد دانشگاه این امکان فراهم شده که ۲۴ شرکت دانش بنیان به تصویب برسد در حالی که در طول سالیان نه چندان دور، تعداد شرکت های دانش بنیان صفر بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز با اشاره به اینکه این دانشگاه مرکز استعدادهای برتر در کشور است، گفت: ۴۷ نفر از دوستان امتیاز لازم را برای دوره های مختلف کسب کرده اند که اگر بتوانیم مجموعه آموزش ها را به فناوری تبدیل کنیم، آن زمانم حرفی برای گفتن خواهیم داشت.

وی در خصوص افتتاح مرکز سلول های بنیادی نیز گفت: راه اندازی بخش پیوند مغز و استخوان در این استان محقق شده و همزمان با آن تلاش هایی در زمینه پزشکی بازساختی انجام شده است.

صومی ادامه داد: با پشتکار همکاران استانی توانستیم اولین استانی باشیم که این مرکز جامع در آن افتتاح شد.

وی افزود: در این دولت در تلاش هستیم که اگر وظیفه ای بر عهده گرفتیم آن را به مقصود برسانیم و در نیمه راه آن را رها نکنیم و ما مسئولان دانشگاهی نیز وظیفه داریم فاصله بین ایده و فناوری را به کمترین میزان ممکن برسانیم.

ارتباط ویژه مرکز جامع سلول های بنیادی با مراکز خارج از کشور

محمد نوری، رئیس مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی استان نیز در این مراسم اظهار داشت: فناوری سلول درمانی در سال ۱۳۷۱ در این دانشگاه شروع شد که با وجود تیم زبده و کوچک این راه ادامه پیدا کرد و هم اکنون در بخش ناباروری جایگاه ویژه ای یافته است.

وی ادامه داد: در طول چهار سال اخیر برای اولین بار به ایجاد اتاق تمیز نیاز پیدا کردیم که روند فعالیت این مراکز تا به امروز ادامه داشته است.

نوری افزود: افتتاح این مرکز جامع آغازی برای یک حرکت نو در استان بوده است.

رئیس مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی استان با اشاره ای به فعالیت های اصلی دانشگاه در راستای برنامه جامع سلول های بنیادی گفت: ایجاد شبکه استانی مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی، ایجاد شبکه بین المللی مرکز جامع سلول های بنیادی، حمایت و توسعه شرکت های دانش بنیان مرتبط با سلول های بنیادی، تشکیل تیم های درمانی بالینی – پایه برای سلول درمانی، بخش های سلول درمانی ایجاد شده در دانشگاه علوم پزشکی از جمله این فعالیت ها است.

وی طرح های مشترک بین مرکز جامع سلول های بنیادی با مراکز خارج از کشور را از دیگر نقاط مثبت این مرکز دانست.