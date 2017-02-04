۲۳ طرح خدماتی و کشاورزی در ایلام افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد تراب میری امروز در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: این طرح ها با اعتباری بالغ بر ۱۹۳ میلیارد تومان با اشتغالزایی مستقیم سه هزار و۱۴۳ نفر، تثبیت شغل دو هزار و ۷۸۰ نفر و بهره مندی تعداد سه هزار و ۲۷۰ خانوار افتتاح و به بهره برداری می رسد.

وی این طرح ها را شامل شبکه های آبیاری، ایستگاه پمپاژ آبیاری تحت فشار بارانی و قطره ای، پرورش ماهی در قفس، کشتارگاه طیور، مرغداری گوشتی، پرورش گاوشیری و استخرهای دو منظوره کشاورزی عنوان کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یادآور شد: همچنین به همین مناسبت یک طرح کشاورزی با اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان با اشتغالزایی مستقیم پنج نفر و تعداد ۱۵ هزار خانواد بهره مند کلنگ زنی می شود.