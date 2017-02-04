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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۰۳

رئیس جهاد کشاورزی استان ایلام:

۲۳ طرح خدماتی و کشاورزی در ایلام افتتاح می شود

۲۳ طرح خدماتی و کشاورزی در ایلام افتتاح می شود

ایلام-رئیس جهاد کشاورزی استان ایلام از افتتاح ۲۳ طرح خدماتی و کشاورزی در ایام دهه مبارک فجر در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد تراب میری امروز در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر افزود:  این طرح ها با اعتباری بالغ بر  ۱۹۳ میلیارد تومان با اشتغالزایی مستقیم سه هزار و۱۴۳  نفر، تثبیت شغل دو هزار و ۷۸۰  نفر و بهره مندی تعداد سه هزار و  ۲۷۰ خانوار افتتاح و به بهره برداری می رسد.

وی  این طرح ها را شامل شبکه های آبیاری، ایستگاه پمپاژ آبیاری تحت فشار بارانی و قطره ای، پرورش ماهی در قفس، کشتارگاه طیور، مرغداری گوشتی، پرورش گاوشیری  و استخرهای دو منظوره کشاورزی عنوان کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یادآور شد: همچنین به همین مناسبت یک طرح کشاورزی با اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان با اشتغالزایی مستقیم پنج نفر و تعداد ۱۵ هزار خانواد بهره مند کلنگ زنی می شود.

کد مطلب 3896311

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