تقدیر از فعالان عرصه قرآنی از برنامه های مهم تبلیغات زنجان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود صفی یاری افزود: آیت الله سلیمی در همایش ملی تکریم خبره های قرآنی به پاس سال ها تلاش و مجاهدت در عرصه تفسیر و تعلیم معارف والای قرآنی مورد تجلیل قرار گرفت.

وی ادامه داد: در یازدهمین همایش ملی تجلیل از چهره های قرآنی که در روز جمعه ۱۵ بهمن ماه سال جاری در تهران برگزار شد، از آیت الله حاج شیخ ابوالفضل سلیمی به عنوان مفسر قرآنی برجسته و پیشکسوت زنجانی تجلیل به عمل آمد.

صفی یاری تاکید کرد: بر اساس ابلاغیه دارالقرآن کریم مرکز از بین فعالان پیشکسوت قرآنی استان نیز استاد محمد عباسی جهت حضور در همایش معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت.

وی افزود: تقدیر از پیشکسوتان و فعالان عرصه قرآنی یکی از برنامه های مهم و تاثیرگزار دارالقرآن کریم سازمان تبلیغات اسلامی است که هر ساله برگذار می شود.