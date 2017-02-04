به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش به چهار سوال ۱- محرومیت در ایران دارای چه وضعیتی است؟ ۲- نسبت میان ایجاد محرومیت و نظام برنامه ریزی مبتنی بر توسعه چیست؟ ۳- ریشه های مفهومی محرومیت را در کجا باید جستجو کرد؟ و ۴- پیشنهاد الگوی پیشرفت اسلامی برای رفع محرومیت چیست؟ پاسخ داده می شود.

شایان ذکر است که در این همایش حجت الاسلام علی کشوری، دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی و حجت الاسلام علی رضا پناهیان مدیر مدرسه علمیه دارالحکمه تهران سخنرانی خواهند کرد.

این همایش ۲۵ بهمن ماه از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۷ برگزار خواهد شد.