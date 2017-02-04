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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۰۸

۲۵ بهمن در دانشگاه امیرکبیر انجام می‌شود؛

مدل‌های محرومیت زدایی در ایران بررسی می‌شود

مدل‌های محرومیت زدایی در ایران بررسی می‌شود

اولین همایش ملی نقد و بررسی مدل های محرومیت زا ۲۵ بهمن در دانشگاه امیر کبیر برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر،   در این همایش به چهار سوال ۱- محرومیت در ایران دارای چه وضعیتی است؟ ۲- نسبت میان ایجاد محرومیت و نظام برنامه ریزی مبتنی بر توسعه چیست؟ ۳- ریشه های مفهومی محرومیت را در کجا باید جستجو کرد؟ و ۴- پیشنهاد الگوی پیشرفت اسلامی برای رفع محرومیت چیست؟ پاسخ داده می شود.

شایان ذکر است که در این همایش حجت الاسلام علی کشوری، دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی و حجت الاسلام علی رضا پناهیان مدیر مدرسه علمیه دارالحکمه تهران سخنرانی خواهند کرد.  

این همایش ۲۵ بهمن ماه از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۷ برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3896314

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