میراث فرهنگی بخش زنده فرهنگ جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، دلاور بزرگ نیا صبح شنبه در جلسه شورای اداری چالوس با بیان اینکه گاهی مظاهر فرهنگی با خود فرهنگ اشتباه گرفته می‌شود و اگر به میراث فرهنگی توجه شود، بسیاری از مشکلات بعدی مانند نوع رفتار در خانواده و جامعه حل و فصل می‌شود.

بزرگ نیا سه دغدغه مهم دنیا را حقوق بشر، محیط زیست و میراث فرهنگی دانست و تصریح کرد: همه این مسائل با تغییر فرهنگ حاکم رفع می‌شود و در حوزه اسلام نیز ربه این مسأله توجه می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: به جای نگاه صرف اقتصادی به گردشگری باید با دید فرهنگی به موضوع نگریسته شود و در این صورت مشکلان بعدی تا حد زیادی حل می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران یادآور شد: با ایجاد پنجره سرمایه گذاری، بخش خصوصی به راحتی و پس از استاندار توانایی‌های فنی و نیز توانایی مالی نیاز به مراجعه به هیچ اداره‌ای را ندارد.

وی ادامه داد: با نگارش سند آمایش سرزمینی، طرح جامع گردشگری در مازندران در حال ایجاد است تا تحولی در اشتغال و سایر موارد مرتبط با این حوزه انجام شود.