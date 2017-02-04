خبرگزاری مهر، گروه استان ها: کودکان خوشحال و سرمست هستند و چترها از پستوها بیرون می‌آید. چترهای مردم خراسان جنوبی سالهاست که از پستوهای خانه بیرون نیامده، بارش برف و باران در این استان ۱۸ سالی می‌شود که برای مردم این استان به رؤیا تبدیل‌شده است.

شاید در سال جاری و سال‌های گذشته بارش برف و باران در این استان گزارش‌شده اما مردم آن را لمس نکرده بودند و بارش ها بیشتر در ارتفاعات بوده است.

برف روز گذشته بزرگ‌ترها را به خاطرات سال‌های دور برده و خواب‌های برفی کودکان سرزمین کویر را تعبیر کرد و بسیاری از کودکان بیرجندی و حتی بزرگ‌ترهای آن‌ها برای نخستین مرتبه هوای برفی را تجربه کردند، تجربه‌ای از جنس تعطیلی مدارس تا آن‌ها پس از حدود ۱۰ سال برف‌بازی کنند و آدم‌برفی‌هایی که در نقاشی هایشان می‌کشیدند اکنون در واقعیت آن را بسازند.

مردم این سرزمین کویری فوج فوج به خیابان ها آمده تا بار دیگر خوشحالی شان را با ساخت آدم برفی و برف بازی در پارک ها و بوستان ها ابراز کنند. این مردم خوش حال هستند چرا که بعد از سال ها، خراسان جنوبی برای استقبال از بهاری سبز، سفید پوش شد.

اما آن روی سکه شاهد اتفاقات ناگواری در سطح استان بودیم که شاید با اندکی توجه از سوی برخی مسئولان قابل پیشگیری بود چرا که با گذشت ۱۶ ساعت از پایان بارش برف، هنوز خیابان های اصلی شهر همچنان لغزنده بوده و این عامل برای بسیاری از شهروندان خطرساز شده است.

همچنین بسیاری از محورهای مواصلاتی از جمله کمربندی بیرجند و راه های روستایی هنوز هم برف روبی نشده و نیازمند تمهیداتی از سوی مسئولان ذیربط است.

برف شب گذشته ارمغانی از سوی خداوند است

یک شهروند بیرجندی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به بارندگی های برف شب گذشته بیان کرد: این برف ارمغان و هدیه ای از سوی خداوند است.

رضا نیازی بابیان اینکه باید همانند خواندن نماز باران، نماز شکر دسته جمعی به جای بیاوریم، افزود: بسیاری از شهروندان علی رغم سرمای شبانه، به برف بازی مشغول شده اند.

وی ادامه داد: دیدن برف زمستانی بعد از چندین سال خشکسالی برای این مردم رویایی بود که یک شبه به وقوع پیوست.

نیازی با اشاره به به وضعیت جاده ها و خیابان های سطح شهر، اظهار کرد: متاسفانه وضعیت این خیابان ها از شرایط خوبی برخوردار نبوده و مسئولان بیش از این باید تلاش کنند.

این شهروند بیرجندی اظهار کرد: همچنین محورهای اصلی از جمله بلوار پیامبر اعظم که از خیابان های اصلی بیرجند به شمار می رود از وضعیت بدی برخوردار است.

برف شبانه و لغزندگی جاده های سطح شهر

یکی دیگر از شهروندان بیرجندی بیان کرد: بسیاری از شهروندان برای تماشای این برف سنگین و گرفتن عکس از خانه بیرون آمده اند و باید سطح شهر را مناسب سازی کنند.

محمد رازی ادامه داد: باید با توجه به گزارشات و پیش بینی های هواشناسی، مسئولان ذیربط از شب گذشته تمهیدات لازم در خیابان ها را فراهم می کردند.

وی ادامه داد: این در حالی است که خیابان های اصلی بیرجند اعم از مدرس، سجاد شهر، غفاری و معلم از شرایط خوبی برخوردار نبوده و برای شهروندان بسیار خطرساز است.

رازی با بیان ضرب المثل بیرجندی «وای از برف، وای از پسِ برف»، اظهار کرد: با وجود همه هشدارهای داده شده هنوز هم می بینیم که دستگاه ها آمادگی لازم برای مواجه با این برف را نداشتند و هنوز هم بسیاری از خیابان های سطح شهر لغزنده است.

وی با اشاره به اینکه صبح از روستای حاجی آباد که در پنج کیلومتری بیرجند است به سختی خودمان را به شهر رساندیم، عنوان داشت: در طول مسیر شاهد بودیم که ده ها ماشین به دلیل لغزندگی کنترل خودرو را از دست داده اند و وضعیت در داخل شهر هم بهتر از خارج شهر نیست.

ارتفاع برف در سربیشه به ۱۵ سانتی متر رسید

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیشترین میزان بارش برف در این مدت را مربوط به شهرستان سربیشه با ۱۵ سانتی متر اعلام کرد و گفت: بعد از آن نیز شهرستان بیرجند با ۱۲ سانتی متر بیشترین میزان بارش برف در این مدت را داشته اند.

رضا برهانی ادامه داد: میزان ارتفاع برف در شهرستان های قاین ۳.۵ سانتی متر، درمیان شش سانتی متر، زهان چهار سانتی متر و حاجی آباد سه سانتی متر گزارش شده است.

وی با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته مراکز قاین، بیرجند، سربیشه و محمدیه با ۱۱ درجه زیر صفر سردترین نقاط استان بوده اند، بیان کرد: همچنین شهرستان نهبندان با ۹ درجه بالای صفر گرمترین نقطه استان در این مدت بوده است.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی با اشاره به پیش بینی جوی استان برای ۲۴ ساعت آینده، بیان داشت: وضعیت جوی استان برای این مدت صاف، گاهی ابری همراه با وزش باد و ادامه سرما و یخبندان و همچنین تشکیل مه در ارتفاعات پیش بینی شده است.

به گفته وی دمای فعلی بیرجند نیز دو درجه سانتی گراد زیر صفر گزارش شده است.

اسکان اضطراری ۴۷۰ مسافر گرفتار در برف و کولاک

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر از امداد رسانی نیروهای عملیاتی هلال احمر به یک هزار و ۳۷۵ آسیب دیده خبر داد و گفت: طی این مدت ۴۷۰ مسافر گرفتار در برف و کولاک اسکان داده شده اند.

جواد خامسان با بیان اینکه در این مدت ۱۵۵ نیروی عملیاتی در قالب ۵۹ تیم عملیاتی برای امدادرسانی به حوادث مختلف اعزام شده اند، بیان داشت: طی این مدت ۸۶ مورد حادثه در استان به وقوع پیوسته است.

وی ادامه داد: از این میزان ۶۵ حادثه مربوط به برف و کولاک، ۱۲ مورد حوادث جاده ای و سه مورد نیز مربوط به سیل و آبگرفتی بوده است.

۱۵۵ نیروی عملیاتی در قالب ۵۹ تیم عملیاتی برای امدادرسانی به حوادث مختلف اعزام شده اند خامسان اضافه کرد: همچنین شب گذشته یک نفر در برف و کولاک مفقود شده بود که با تلاش نیروهای هلال احمر و بسیج نجات یافت.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی همچنین از امدادرسانی به ۱۳۱ دستگاه خودرو در این مدت خبر داد و گفت: در این مدت ۶۵۰ قرص نان، ۲۶۳ کنسروجات و ۵۷۵ تخته پتو، ۱۱۰ کیلوگرم نایلون پوششی و ۲۴۰ آب معدنی بین حادثه دیدگان توزیع شده است.

وی میانگین زمان حضور در صحنه حوادث جاده ای در این مدت را سه دقیقه و پنج ثانیه عنوان کرد و افزود: میانگین مدت زمان عملیات در حوادث جاده ای نیز ۵۲ دقیقه و ۳۰ ثانیه بوده است.

وقوع ۵۱ فقره تصادف طی ۲۴ ساعت گذشته در محورهای استان

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی از وقوع ۵۱فقره تصادف در محورهای استان طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت: محورهای روستایی شهرستان های بیرجند، سربیشه و درمیان مسدود است.

سرهنگ حسین رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: وضعیت جاده‌های استان به دلیل بارش برف و بوران شدید لغزنده بوده و رانندگان از سفرهای غیر ضروری خوداری کنند.

وی با اشاره به وقوع ۵۱فقره تصادف طی ۲۴ ساعت گذشته در محورهای استان بیان کرد: از این تعداد یک تصادف منجر به فوت بوده که یک نفر از هموطنان ما در محور قاین- گناباد جان خود را از دست داد.

رضایی با اشاره به وقوع هفت فقره تصادف جرحی در محورهای مواصلاتی استان گفت: ۱۲ نفر در این تصادفات مجروح و راهی بیمارستان شدند.

وی عنوان کرد: همچنین طی این مدت ۴۳ فقره تصادف خسارتی در جاده‌های استان رخ داده است.

رضایی در خصوص بازگشایی محورهای مواصلاتی استان نیز بیان داشت: با تلاش عوامل پلیس راه و راهداری در ساعت ۳ و نیم شب گذشته جاده طبس به اصفهان که به علت ریزش برف و یخ زدگی مسدود شده بود بازگشایی شده است.

رضایی افزود: محور بیرجند به قاین، قاین به گناباد و محور بیرجند به سربیشه و سربیشه به نهبندان به شدت یخ زده و لغزنده است.

وی تصریح کرد: تردد در محورهای استان بعلت یخ زدگی شدید بدون زنجیر چرخ امکان پذیر نیست.

همچنان محورهای روستایی سه شهرستان مسدود است

وی با بیان اینکه رانندگی در محور بیرجند به نهبندان به علت لغزندگی با زنجیز چرخ امکان پذیر است، گفت: بوران شدید در سطح محورها را شاهد هستیم.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی بیان داشت: محورهای روستایی شهرستان‌های بیرجند، درمیان و سربیشه هنوز بسته است و تقاضا می‌شود رانندگان تأمل کنند پس از ساماندهی و ایمن سازی در این محورها حرکت کنند.

رضایی بیان داشت: محور سربیشه حد فاصل گردنه پدران و سهل آباد بوران شدید است و رانندگان با سرعت بسیار پایین حرکت کنند.

۴۵۷۰ کیلومتر از راههای استان برف روبی شد

مدیر کل راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای خراسان جنوبی صبح امروز در بازدید از مرکز مدیریت راه‌های استان خراسان جنوبی اظهار داشت: با تلاش راهداران در حال حاضر تمام محورهای مواصلاتی استان باز و تردد به صورت عادی در آن جریان دارد.

با تلاش راهداران ۴۳ محور روستایی برف روبی و بازگشایی شده و بالغ بر چهار هزار و ۵۷۰ کیلومتر از راههای استان نیز برف روبی شده است شهامت با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته از۱۱ شهرستان برف و باران گزارش شده است، گفت: در همین راستا۳۱۱ نیروی راهدار با ۱۶۱ دستگاه ماشین‌آلات راهداری و برف رو مشغول به خدمات رسانی در محورهای مواصلاتی استان شده اند.

وی با اشاره به اینکه با تلاش راهداران ۴۳ محور روستایی برف روبی و بازگشایی شده است، بیان داشت: تاکنون بالغ بر چهار هزار و ۵۷۰ کیلومترباند از راههای استان برف روبی شده است.

مدیر کل راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای خراسان جنوبی همچنین به مصرف دو هزار و ۶۶۲ تن شن و نمک در اجرای عملیات برف‌روبی اشاره کرد و گفت: در این مدت نیروهای راهداری استان به۵۶۱ دستگاه خودرو کمک‌رسانی و به ۱۷۰ مسافر اسکان داده شده است.

شهامت اضافه کرد: با توجه به اینکه دمای هوای استان طی روز گذشته و هفته جاری زیر صفر پیش بینی شده است تمامی رانندگان باید با رعایت احتیاط و همراه داشتن تجهیزات ایمنی بویژه زنجیر چرخ و با اطمینان از کارکرد خودرو، وسایل گرمایشی خودرو سفر های ضروری خود را به انجام رسانند.

وی با اشاره به اینکه شماره تلفن گویای ۱۴۱ به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی هموطنان برای اطلاع‌رسانی از وضعیت جاده‌های استان است، افزود: همچنین سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۶۱۴۱ نیز برای ارتباط مستقیم با مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان جهت رسیدگی به شکایات، انتقادات و پیشنهادات شهروندان عزیز پیش بینی شده است.

بارش برف و باران بعد از چندین سال خشکسالی نویدی برای خراسان جنوبی به ارمغان آورد و امید است در روزهای باقی مانده از سال جاری هنوز هم شاهد ریزش رحمت خداوند بر این خطه محروم کویری باشیم.