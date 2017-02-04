خودرویی که توسط صاحبش به سرقت رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابوالقاسم ایمان پور اظهار داشت: به دنبال اعلام سرقت یک دستگاه خودرو نیسان و متعاقب آن کشف خودرو توسط ماموران انتظامی شهرستان سیروان راز این سرقت که یک کلاهبرداری حرفه ای بود برملا شد.

وی ادامه داد:مدتی پیش فردی که خود را صاحب یک دستگاه خودرو نیسان معرفی کرده بود در تماس با پلیس ۱۱۰ سرقت خودرو خود را گزارش کرده و خواهان رسیدگی از سوی پلیس شده بود.

فرمانده انتظامی شهرستان سیروان گفت: پس از چند روز کار اطلاعاتی و پیگیری موضوع، خودرو سرقتی به صورت رها شده در حالی که تعدادی از قطعات اصلی و گران قیمت آن به سرقت رفته بود پیدا شد.

وی افزود :بررسی های اولیه کارآگاهان پلیس در هنگام تحویل خودرو سرقتی به صاحبش مشخص کرد که سرقتی واقع نشده و در واقع خودرو توسط صاحبش به سرقت رفته است.

سرهنگ ایمانپور تصریح کرد:تحقیقات پلیس مشخص کرد صاحب خودرو برای اخاذی و کلاهبریداری از شرکت بیمه اقدام به اعلام سرقت وسیله نقلیه خودش کرده و در یک فرصت مناسب قطعاتی از آن را خارج و در داخل حیاط منزلش چال کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان سیروان گفت:قطعات خودرو سرقتی کشف و متهم نیز با تشکیل پرونده تحویل محاکم قضایی شد.