۳۹ چهره قرآنی و پیشکسوت فعال حوزه قرآن تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش تجلیل و تکریم چهره‌های قرآنی عصر روز جمعه ۱۵بهمن ۹۵ در محل سالن همایش موسسه فرهنگی یادمان شهدای هفتم تیر«سرچشمه» برگزار شد.

در این مراسم که با تلاوت قرآن به صورت جمع خوانی توسط گروه نوجوانان «سبیل الرشاد» آغاز شد،

مهدی قره‌شیخ‌لو رئیس سازمان دارالقرآن کریم ضمن گرامیداشت ایام دهه فجر و یاد و خاطره مرحوم محمدتقی مروت، گفت: خدا را شکر می‌کنیم که در خدمت چهره‌ها و پیشکسوتان قرآنی کشور هستیم. وظیفه خودمان دانستیم که در حد بضاعت از این بزرگواران قرآنی تجلیل کنیم.

وی با اشاره به این که تکریم چهره‌های قرآنی، تکریم قرآن است افزود: در این مراسم و در این دوره ۳ گروه قرآنی حضور دارند، که عبارتند از: دارندگان رتبه‌های اول تا سوم مسابقات بین‌المللی سال ۹۵، حافظان قرآنی حائز مدارک درجه ۱ و ۲ در رشته حفظ قرآن که مدرک آنها معادل ارشد و دکتری‌ است و نیز مدرسان قرآنی کشور که از ۲۰ سال تا نیم قرن سابقه آموزش قرائت و تفسیر قرآن دارند.

یازدهمین همایش به یاد بود مرحوم استاد محمدتقی مروت، پیشکسوت قرآنی که ۲۱ مهر ماه امسال به رحمت حق پیوست برگزار شد. تجلیل از برادر استاد محمدتقی‌مروت و خانواده آن مرحوم در حالی‌ انجام ‌شد که استادان عباس سلیمی، سیدمحسن موسوی بلده، محمدرضا صلحجو و ابراهیم جباری که همگی شاگردان مرحوم مروت بودند، حضور داشتند.

شعرخوانی در وصف حضرت زینب سلام الله علیها که امروز مصادف با زادروز بانوی کربلا است از بخش های زیبای مراسم بود.