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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۱۴

سفیر آلمان در ایران:

زمینه‌ همکاری ایران و آلمان در خصوص انرژی های تجدیدپذیر وجود دارد

زمینه‌ همکاری ایران و آلمان در خصوص انرژی های تجدیدپذیر وجود دارد

همدان - سفیر آلمان در ایران گفت: زمینه‌ همکاری ایران و آلمان در خصوص انرژی های تجدیدپذیر وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، میکائیل کلور برشتولد پیش از ظهر شنبه در مراسم بهره برداری از بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور در همدان که با حضور وزیر نیرو و از طریق ویدئو کنفرانس توسط رئیس جمهور انجام شد، گفت: نیروگاه خورشیدی همدان نمونه خوبی از سرمایه‌گذاری موفق آلمان در ایران است.

وی با بیان اینکه زمینه‌ همکاری ایران و آلمان در خصوص انرژی های تجدیدپذیر وجود دارد، از وزیر نیرو به دلیل این همکاری تشکر کرد و گفت: این پروژه خوب و سریع احداث شد و به بهره‌برداری رسید.

سفیر آلمان در ایران به توافق هسته‌ای ایران و ۵+۱ نیز اشاره کرد و گفت: آلمان تمام تلاش خود را برای عقد این قرارداد انجام داد.

میکائیل کلور برشتولد تاکید کرد: آلمان از توافق صورت گرفته پشتیبانی خواهد کرد.

وی بابیان اینکه این پروژه از نمونه‌های توافق‌نامه برجام در ایران است، گفت: آلمان در زمینه اقتصادی از ایران حمایت می‌کند.

گفتنی است؛ نیروگاه ۷ مگاواتی خلیج فارس در زمینی به وسعت ۱۰ هکتار در مجاورت بزرگراه همدان - ساوه و در مزرعه احیایی از زمین های روستای «قرخلر» احداث شده که با شهر همدان ۴۴ کیلومتر فاصله دارد.

این نیروگاه با سرمایه گذاری خارجی طراحی و با هزینه هشت میلیون یورو احداث شده است.
 

کد مطلب 3896325

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