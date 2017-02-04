به گزارش خبرنگار مهر، میکائیل کلور برشتولد پیش از ظهر شنبه در مراسم بهره برداری از بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور در همدان که با حضور وزیر نیرو و از طریق ویدئو کنفرانس توسط رئیس جمهور انجام شد، گفت: نیروگاه خورشیدی همدان نمونه خوبی از سرمایه‌گذاری موفق آلمان در ایران است.

وی با بیان اینکه زمینه‌ همکاری ایران و آلمان در خصوص انرژی های تجدیدپذیر وجود دارد، از وزیر نیرو به دلیل این همکاری تشکر کرد و گفت: این پروژه خوب و سریع احداث شد و به بهره‌برداری رسید.

سفیر آلمان در ایران به توافق هسته‌ای ایران و ۵+۱ نیز اشاره کرد و گفت: آلمان تمام تلاش خود را برای عقد این قرارداد انجام داد.

میکائیل کلور برشتولد تاکید کرد: آلمان از توافق صورت گرفته پشتیبانی خواهد کرد.

وی بابیان اینکه این پروژه از نمونه‌های توافق‌نامه برجام در ایران است، گفت: آلمان در زمینه اقتصادی از ایران حمایت می‌کند.

گفتنی است؛ نیروگاه ۷ مگاواتی خلیج فارس در زمینی به وسعت ۱۰ هکتار در مجاورت بزرگراه همدان - ساوه و در مزرعه احیایی از زمین های روستای «قرخلر» احداث شده که با شهر همدان ۴۴ کیلومتر فاصله دارد.

این نیروگاه با سرمایه گذاری خارجی طراحی و با هزینه هشت میلیون یورو احداث شده است.

