سطح جاده های خراسان رضوی لغزنده و یخ زده است

سرهنگ هادی امیدوار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه بارش برف و باران در اغلب جاده های خراسان رضوی، هم اکنون بسیاری از جاده ها با لغزندگی و محدودیت دید همراه هستند.

وی با اشاره به لغزندگی جاده های خراسان رضوی به علت بارش فراوان برف، افزود: هم اکنون سطح جاده ها به خصوص در گردنه گوجکی در مسیر مشهد - کلات، گردنه تیوان در مسیر قوچان - درگز و گردنه البلاغ در مسیر سبزوار - بردسکن یخ زده و لغزنده گزارش شده است.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی با اشاره به وجود مه گرفتگی و کاهش دید در جاده ها ادامه داد: در گردنه رباط سنگ در مسیر تربت حیدریه، مزداوند در مسیر سرخس و گردنه شریف آباد و ابرش در مسیر نیشابور علاوه بر لغزندگی سطح جاده ها مه گرفته اند و رانندگان با محدودیت دید مواجه هستند.

وی با بیان اینکه خراسان رضوی ۲۰ هزار و ۴۸۳ کیلومتر راه دارد که ۶ هزار و ۳۳۱ کیلومتر آن راه های بین شهری و ۱۴ هزار و ۱۵۲ کیلومتر راه روستایی است، عنوان کرد: هم اکنون تمام جاده های استان باز است و حرکت در آن ها جریان دارد، ولی رانندگان باید با دقت رانندگی کنند.