صعود تیم فارس به لیگ برتر هندبال بانوان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فارس که در ششمین دوره مسابقات لیگ دسته یک هندبال بانوان باشگاه های کشور حضور داشت موفق شد با برتری مقابل حریفان، بر سکوی دوم این مسابقات بایستد و جواز حضور در لیگ ۹۶ را کسب کند.

مرحله پایانی این رقابت ها در شاهین شهر اصفهان برگزار شد و تیم سنندج با نتیجه ۳۰ بر ۱۷ فارس را مغلوب کرد و به مقام قهرمانی دست یافت.

با صعود تیم فارس به مسابقات لیگ برتر هندبال بانوان و حضور شهید چمران لارستان در این مسابقات، استان فارس در لیگ ۹۶ با و دو تیم حضور پیدا می کند.

ارژن شیراز تیم توسعه الوند را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور، تیم ارژن شیراز به مصاف طرح و توسعه الوند رفت که در پایان موفق شد حریف خود را با نتیجه پر گل ۵ بر یک شکست دهد.

محمد بیضایی و رحمانی هر دو یک گل و میثم برمشوری نیز سه گل برای ارژن شیراز به ثمر رسانند. تک گل توسعه الوند نیز توسط حسن محمدی به ثمر رسید.

دیدار رفت دو تیم با نتیجه ۷ بر یک به سود شاگردان حمید کمالی در تیم ارژن به پایان رسید.

پیروزی بانوان قشقایی مقابل اصفهانی ها

تیم فوتبال بانوان قشقایی شیراز در مقابل ذوب آهن اصفهان به برتری رسید.

تیم قشقایی شیراز در هفته هفدهم رقابت های لیگ برتر فوتبال بانوان باشگاه های کشور به مصاف ذوب آهن اصفهان رفت که موفق به شکست حریف خود شد.

بانوان شیرازی موفق شدند اصفهانی ها را با نتیجه ۲ بر یک شکست دهند و با ۱۷ امتیاز در رده هفتم جدول رده بندی این مسابقات قرار بگیرند.