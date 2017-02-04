به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت چیان پیش از ظهر شنبه در جمع مسئولان شهرستان اسداباد با بیان اینکه خشکسالی ها و اضافه برداشت ها از سفره های آب زیرزمینی موجب افت و کاهش سطح آب زیرزمینی شده است، گفت: این رویداد مشکلات بسیاری را برای کشور به وجود آورده است.

وی با تاکید بر اینکه تبدیل کشتهای سیفی جات به گلخانه ای، اصلاح روش های آبیاری و کشت محصولات کم آب بر در بهبود وضعیت آب کشور موثر خواهد بود، گفت: تقویت آبخیزداری و تغذیه مصنوعی دشتها با احداث آب بند به تغذیه مصنوعی دشتها کمک می کند.

وی با اشاره به بارش های دو هفته گذشته در نقاط مختلف کشور عنوان کرد: بارش های کشور هنوز نتوانسته کمبودها را جبران کند و همچنان نسبت به سال قبل با کاهش ۳۹ درصدی بارش ها روبرو هستیم.

وزیر نیرو با بیان اینکه تنها راه مقابله با بحران کم آبی مدیریت منابع آبی موجود است، تاکید کرد: استفاده از پساب های فاضلاب و بازگشت به چرخه صنعت و کشاورزی و فضای سبز راهکار دیگری است که برای جبران کم آبی کشور مدنظر است.

وی اظهار کرد: شیرین کردن آب دریا هزینه های سنگینی دارد و برای مصارف کشاورزی به صرفه نیست و از این راهکار می توان در بخش آشامیدنی و صنعت استفاده کرد.

وزیر نیرو به بارور سازی ابرهای باران زا نیز اشاره کرد و بابیان اینکه این اقدام به صورت مستمر توسط وزارت نیرو انجام می شود، گفت: وزارت نیرو به دنبال ایجاد تعادل بخشی بین منابع و مصارف آب است.