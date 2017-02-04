به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل استانداری کرمانشاه اسدالله رازانی در بازدید از پایگاه پژوهشی معبد آناهیتا کنگاور اظهار داشت: در دولت تدبیر و امید گردشگری به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه کشور انتخاب شده و طی سال های اخیر شاهد توسعه این صنعت در کشور بوده ایم.

استاندار کرمانشاه افزود: در کرمانشاه نیز با توجه به قابلیت ها و ظرفیت های بسیار بالای این حوزه، گردشگری به عنوان یکی از محورهای توسعه استان تعیین شده است.

وی ادامه داد: اماکن تاریخی در همه جای دنیا از جایگاه بسیار بالایی برخوردار هستند و به عنوان یک میراث و سرمایه ملی از آن ها با جدیت نگهداری می شود.

رازانی با تقدیر از مدیریت پایگاه پژوهشی معبد آناهیتا اظهار داشت: خوشبختانه این مجموعه با برنامه و شیوه های مناسب مدیریتی اداره می شود و این همان رویکردی است که مدیریت ارشد استان خواهان اعمال آن در میراث فرهنگی استان است.

وی تصریح کرد: تا مادامی که این طریق درست مدیریت در مجموعه اداره کل میراث فرهنگی استان ادامه داشته باشد شاهد این اتفاقات خوب نیز خواهیم بود.

استاندار کرمانشاه افزود: با توجه به گشایشهای صورت گرفته در فضای پسا برجام شاهد بهبود تدریجی وضعیت اقتصادی کشور و افزایش اعتبارات حوزه میراث فرهنگی خواهیم بود و این موضوع کمک می کند شاهد سامان هرچه بهتر این حوزه باشیم.

وی با تاکید بر لزوم فراهم شدن زیرساخت های خدماتی و رفاهی اظهار داشت: با توجه به اهمیت و جایگاه معبد تاریخی آناهیتا، گردشگران بسیاری از این مجموعه دیدن می کنند که بخش قابل توجی از آن ها خارجی هستند.

رازانی تصریح کرد: گردشگران باید از حداقل امکانات رفاهی و خدماتی برخودار بوده و شاهد یک سامانمندی و برخورد مدیریتی مناسب باشند.

وی خاطرنشان کرد: با وجود تمامی تنگناهای مالی موجود مدیریت ارشد استان در حد امکانات تلاش می کند اعتبارات مناسبی را به این حوزه تخصیص دهد.

در ادامه این نشست مدیرکل میراث فرهنگی گزارشی از تاریخچه مجموعه و فعالیت های صورت گرفته در زمینه های مختلفی همچون تعمیر و تجهیز بلیط فروشی، ایجاد مسیر گردشگری جهت دسترسی گردشگران به کل محوطه، نصب تابلوهای راهنما، ساخت و طراحی کتابخانه پژوهشی و ... به استاندار کرمانشاه و معاون عمرانی استاندار ارائه کرد.