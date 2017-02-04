به گزارش خبرنگار مهر، بعد از محرومیت باشگاه تراکتورسازی از سوی فیفا، تکلیف دو موضوع مشخص نیست. اول خریدهای جدید باشگاه و اینکه آیا از تراکتورسازی به خاطر استفاده از این بازیکنان امتیاز کسر می شود یا خیر. دوم اینکه در صورت عدم کسر امتیاز، آیا تراکتورسازی می تواند در ادامه فصل از امید عالیشاه و احمد نوراللهی و هاشم بیگ زاده استفاده کند یا نه.

در این ارتباط امروز جلسه ای در سازمان لیگ تشکیل شده و مسئولان باشگاه و سازمان لیگ پیگیر این مسئله هستند.

هوشنگ نصیرزاده رئیس پیشین کمیته تدوین مقررات در این خصوص گفت: اگر نامه فیفا اگر قبل از تاریخ نقل و انتقالات ایران آمده باشد، تراکتورسازی نمی تواند از بازیکنان جدیدش استفاده کند ولی اگر بعد از استخدام بازیکنان جدید نامه فیفا آمده باشد، مشکلی نیست.

وی افزود: امروز در سازمان لیگ جلسه ای برگزار می شود تا تقدم و تاخر نامه ها را بررسی کنند. این موضوع می تواند مسئله را روشن کند. تا زمانی که این جلسه برگزار نشود نمی توان رای داد.

به گفته نصیرزاده، در صورت محرومیت تراکتورسازی برای استفاده از بازیکنان جدید، این باشگاه مکلف به پرداخت قرارداد کامل این بازیکنان است.