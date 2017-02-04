انقلاب اسلامی مفاهیم بنیادین تمدن غربی را به چالش کشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس رضوی، آیتالله سیدابراهیم رئیسی در همایش مبلغان و تمدن نوین اسلامی که در دفتر تبلیغات اسلامی استان خراسانرضوی برگزار شد، با اشاره به فرآیند تحقق اهداف انقلاب اسلامی اظهار کرد: نخستین مرحله برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی «برپایی انقلاب اسلامی»، مرحله دوم «تشکیل نظام اسلامی»، سپس «تشکیل جامعه اسلامی» و آخرین مرحله نیز «تشیکل تمدن اسلامی» است.
وی با اشاره به اقتضائات شکلگیری تمدن اسلامی بیان داشت: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و حتی امروز، برخی مدنیت غرب را الگوی تمام و کمال برای تمدن انسانی میدانند و این تفکری است که مغرب زمین سعی در تحمیل آن به مردم جهان دارد.
عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان در ادامه جنبههای گوناگون تمدن در جهان بینی اسلامی و غربی را بررسی و تصریح کرد: نگاه غرب به جهان، یک نگاهی اومانیسمی و لیبرال است که ریشه در سکولاریسم دارد؛ اما نگاه انبیاء و اسلام نگاهی توأم با کرامت برای انسان است.
وی با بیان اینکه مغرب زمین نگاهی انسانمدار بر تمدن بشری و در مقابل اسلام نگاهی خدامدار دارد، بیان کرد: در غرب بهجای آموزههای الهی، تاکید و محور عقل انسان است؛ غرب داعیه آن را دارد که با یک عقل حسابگر میتوان سعادت را برای زندگی بشری رقم زد و اساس در تمدن خود را آزادی فردی به جای معنویت و قداست قرار داده است.
تولیت آستان قدس رضوی در تشریح لایهها و ابعاد مختلف تمدن غربی، گفت: تمدن غربی دارای لایههای مختلف است که فلسفهسازی یکی از این لایههاست. بر این اساس آنها تفکرات بنیادین فلسفی را بسط دادند تا یک پایگاه عقلانی سیال برای ایدههای غربی ایجاد شود؛ بهدنبال این لایه انقلاب علمی رخ داد و علوم مدرن پیدا شد و سپس انقلاب صنعتی شکل گرفت.
وی یکی از ابعاد مهم تمدن غربی را لایه «تغییر در نظامات اجتماعی» معرفی و خاطرنشان کرد: تغییر در نظامات اجتماعی یکی از لایههای ایدئولوژی بنیادین تمدن غرب است، اساسیترین و مهمترین تحولات در این لایه شکل گرفته که ایدههای اجتماعی خاصی را مطرح و جامعه را به دنبال این ایدهها سوق میدهد. بنیادیترین این ایدهها امانیسم، لیبرالیسم و راسیونالیسم یا در یک کلمه، عرفیسازی و سکولاریسم است.
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: تمدن غربی مبتنی بر اصالت انسان شکل گرفته است. این اصالت متفاوت با آن کرامت انسانی است که انبیاء درباره آن صحبت میکنند. در مدنیت غربی تمام ارزشها را خود انسانها معین میکنند؛ همچنین حاکمیت عقلانیت خودبنیاد انسان به جای آموزههای دینی و انبیاء جایگزین میشود؛ این مسیر در نهایت جامعهای با مناسبات عرفی و بدون استناد و اتکاء به آموزههای دینی و تعالیم انبیاء ایجاد میکند.
وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی تمدن غربی را به چالش کشیده است، بیان کرد: انقلاب اسلامی، تنها انقلاب حقیقی است که بعد از رنسانس در جهان اتفاق افتاد و تمدن غربی را به چالش کشید.
عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان اضافه کرد: انسانی که فلسفه و اندیشه اسلام معرفی میکند، بهکلی با انسان تمدن غربی متفاوت است. مکاتب غربی، اومانیستی و کاملاً تک بعدی به انسان و آینده آن نگاه میکنند و الگوی پیشرفت غربی نیز به همین دلیل کاملاً تکبُعدی است.
وی به نقش حضرت زینب کبری(س) در حفظ مفاهیم عالی عاشورا اشاره و با بیان اینکه عاشورا رمز بقاء و تداوم همه خوبیها در عالم و زینب کبری(س) یکی از تمدن سازترین چهرههای تاریخ اسلام هستند، تصریح کرد: بیان حقایق عاشورا از زبان زینب کبری(س)، بیان کمالات انسانی و تلاش برای سوق دادن بشریت به سمت آنهاست. حضرت زینب(س) تمام مظاهر عالی انسانی و اسلامی را که در تابلوی عاشورا تجلی یافت زنده نگاه داشت و اینکه فرمود: «جز زیبایی چیزی ندیدم» به آن سبب است که شهدای کربلا اوج ایمان، برادری، صبر، ایثار، عبودیت ، بصیرت و تمام مظاهر انسانی را در حد کمال به نمایش گذاشتند.
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