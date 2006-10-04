مصرف نفت سفيد بين روستائيان 5 درصد كاهش يافته است

عزت الله خورشيدوند در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر در كرج اظهار داشت : از ابتداي سال جاري تاكنون 615 هزار و 600 ليتر نفت سفيد بين روستائيان شهرستان كرج توزيع شده است كه اين رقم درسال گذشته در مدت مشابه 584 هزار و 820 ليتر بوده است.

وي افزود : ميزان كاهش با توجه به توسعه گاز شهري در مناطق روستايي چشمگير نيست . خورشيد وند خاطر نشان كرد : در اين مدت توزيع كالاهاي اساسي و كوپني مانند قند ، شكر ، برنج ، آرد و روغن نيز به ميزان يك ميليون و 47 هزار كيلوگرم به ارزش بيش از 220 ميليون ريال بين روستائيان اين شهرستان انجام شده است.

وي تصريح كرد : كود شيميايي ، انواع سموم دفع آفات گياهي و بذر محصولات كشاورزي از ديگر مايحتاج روستائيان به شمار مي رود كه در شش ماه نخست سال جاري توسط 36 شركت تعاوني روستايي بين مردم مناطق مذكور توزيع شده است.

كرج داراي 110 روستا است كه بيش از 50 درصد جمعيت آن تحت پوشش شركت هاي تعاوني روستايي قرار دارند.