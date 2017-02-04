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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۳۴

رئیس فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان:

ترخیص بیمار ویتنامی باحال مطلوب از بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان

ترخیص بیمار ویتنامی باحال مطلوب از بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان

زاهدان -رئیس فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت:بیمار ویتنامی که صبح امروز در پرواز استانبول به ویتنام دچار درد سینه شده بود با حال خوب از بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان مرخص شد.

دکتر فریبرز راشدی در گفتگو با خبرنگارمهر، اظهار داشت: صبح امروز پس از اعلام به مرکز اورژانس ۱۱۵ مبنی بر حال نامساعد یکی از مسافران پرواز استانبول به ویتنام و فرود اضطراری این پرواز در فرودگاه بین المللی زاهدان بلافاصله اورژانس مستقر در فرودگاه در محل حاضر و اقدام به بررسی اولیه سلامت مسافر ویتنامی کرد.

وی ادامه داد: این بیمار بلافاصله به بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان منتقل و توسط متخصصان طب اورژانس و قلب ویزیت شد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان تصریح کرد: انجام نوار قلب و اکو از دیگر اقدامات انجام شده برای تجویز درمان مورد نیاز بود که خوشبختانه در کمتر از یک ساعت بیمار با دستور دارویی مرخص و به هواپیما بازگردانده شد.

کد مطلب 3896350

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