ترخیص بیمار ویتنامی باحال مطلوب از بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان

دکتر فریبرز راشدی در گفتگو با خبرنگارمهر، اظهار داشت: صبح امروز پس از اعلام به مرکز اورژانس ۱۱۵ مبنی بر حال نامساعد یکی از مسافران پرواز استانبول به ویتنام و فرود اضطراری این پرواز در فرودگاه بین المللی زاهدان بلافاصله اورژانس مستقر در فرودگاه در محل حاضر و اقدام به بررسی اولیه سلامت مسافر ویتنامی کرد.

وی ادامه داد: این بیمار بلافاصله به بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان منتقل و توسط متخصصان طب اورژانس و قلب ویزیت شد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان تصریح کرد: انجام نوار قلب و اکو از دیگر اقدامات انجام شده برای تجویز درمان مورد نیاز بود که خوشبختانه در کمتر از یک ساعت بیمار با دستور دارویی مرخص و به هواپیما بازگردانده شد.